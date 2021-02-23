Б. Игнатьев: «У „Зенита“ практически ничего не получилось в игре с Тулой»

Экс-наставник сборной России поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2).

Исходя из увиденного [в Кубке России], я бы отметил, что в плане физической готовности нашим тренерам и их подопечным удалось сделать многое. Большинство команд сейчас находится в хорошем функциональном состоянии.

Но на этом общем позитивном настроении разочаровал «Зенит», не проявивший этих качеств. Здесь важную роль, видимо, сыграл вопрос психологии. Похоже, что к матчу с «Арсеналом» игроки не вышли на уровень максимальной психологической готовности. Туляки же, напротив, выглядели в этой игре лучше «Зенита». «Арсенал» был командой, максимально настроенной на матч и желающей добиться положительного результата. Естественно, отсюда это желание перекинулось на игру: «Арсенал» быстрее переходил из обороны в атаку и очень компактно отыграл весь матч в обороне: «Зениту» практически ничего не удалось сделать. Туляки выглядели более цельной командой, поэтому заслуженно победили.