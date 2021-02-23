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Б. Игнатьев: «У „Зенита“ практически ничего не получилось в игре с Тулой»

23 февраля 2021, 05:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка России «Зенит» — «Арсенал» (1:2).

Исходя из увиденного [в Кубке России], я бы отметил, что в плане физической готовности нашим тренерам и их подопечным удалось сделать многое. Большинство команд сейчас находится в хорошем функциональном состоянии.

Но на этом общем позитивном настроении разочаровал «Зенит», не проявивший этих качеств. Здесь важную роль, видимо, сыграл вопрос психологии. Похоже, что к матчу с «Арсеналом» игроки не вышли на уровень максимальной психологической готовности. Туляки же, напротив, выглядели в этой игре лучше «Зенита». «Арсенал» был командой, максимально настроенной на матч и желающей добиться положительного результата. Естественно, отсюда это желание перекинулось на игру: «Арсенал» быстрее переходил из обороны в атаку и очень компактно отыграл весь матч в обороне: «Зениту» практически ничего не удалось сделать. Туляки выглядели более цельной командой, поэтому заслуженно победили.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 13:23
финансовые проблемы, наверное )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 февраля в 09:14
Полностью согласен с Игнатьевым. Был удивлен, как некоторые команды отыграли в это время. Впечатление хорошее оставили. Ну, а Зенит...ничего нового. Столб, как стоял, так и стоит и бессмысленные забросы на него. Мысли ноль! Движения ноль. И это флагман росфутбола..)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 февраля в 08:54
Расслабленность, сборы, большие напоминавшие поездку на курорт, излишняя уверенность "уж с российскими клубами у нас проблем не будет" сделали свое дело. Можно говорить о травмах, полученных на ровном месте, но это тоже огрехи в системе подготовки, о карантине - но это следствие нарушения дисциплины. Нет, понятно, что даже в уютном заливе РПЛ у флагмана легкого плавания не будет. Всех с 23 февраля!
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 08:20
Сливать матчи нехорошая тенденция Зенита.
ДСА
ДСА
23 февраля в 08:02
Во всем виноват тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 февраля в 08:00
Слили кубок ради 2 места в рпл!😜
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 февраля в 06:38
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    23 февраля в 06:34
    Гордиться точно не чем
    Mangur
    Mangur
    23 февраля в 06:11, ред.
    Зенит как всегда надеялся на помощь.Но не получилось.
    Gahi
    Gahi
    23 февраля в 06:05
    Вроде условия для команды создали хорошие, а игры достойный нет.
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