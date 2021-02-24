ГлавнаяНовости

Селюк: «Азмун и „Севилья“? Это вбросы агентов»

24 февраля 2021, 15:46

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Севилью».

Азмун хороший форвард, не сомневаюсь, что он востребован в Европе, в том числе и в Испании. А что касается конкретно «Севильи», не уверен, что это реальная информация. Ни один европейский клуб не будет за полгода объявлять, что хочет купить такого-то футболиста. Хотя для Азмуна испанский чемпионат удобнее итальянского или английского.

«Севилья» не могла с ним контактировать без разрешения «Зенита». Если питерский клуб пожалуется в УЕФА, на «Севилью» будет наложен серьезный штраф. Но «Севилья» солидный европейский клуб, она не станет нарушать правила. И если такое пишут — это полное вранье. Такое даже теоретически не может быть. Это вбросы агентов.

Все новости
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии7
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии10
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
«Посмотрел шикарный футбол». Чепчугов посетил матч ЦСКА — «Ахмат»
Сегодня, 17:37 Комментарии7
Адиев: «Рондон сыграл определяющую роль в ключевых моментах»
Сегодня, 16:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
24 февраля в 20:15
Кря-кря... )))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 февраля в 17:32
А я пожалуй не поверю именно Селюку. Кажется, чел просто завидует.
Little Caprice
Little Caprice
24 февраля в 17:30, ред.
До сих пор не понимаю, как в 21 веке по улицам свободно разгуливает торговец неграми. Все борцы за права меньшинств должны были давным давно поймать его и наказать соответствующим образом.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 17:02
Завидует Серюк.
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 15:58
Селюк: «Азмун и „Севилья“? Нет только мои снежки и Севилья! Остальное всё вбросы агентов))
shlomo
shlomo
24 февраля в 15:48
Ну а че....утки летят, гонорары капают...
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 15:47
А утки летят высоко высоко !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100