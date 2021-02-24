Селюк: «Азмун и „Севилья“? Это вбросы агентов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» в «Севилью».

Азмун хороший форвард, не сомневаюсь, что он востребован в Европе, в том числе и в Испании. А что касается конкретно «Севильи», не уверен, что это реальная информация. Ни один европейский клуб не будет за полгода объявлять, что хочет купить такого-то футболиста. Хотя для Азмуна испанский чемпионат удобнее итальянского или английского.