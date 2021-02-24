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Первушин: «Мы делали свою работу, а на нас просто махнули рукой»

24 февраля 2021, 15:25

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о том, как относится к критической ситуации в клубе.

Нам давали обязательства, обещания, что надо сохранить команду, играть в РПЛ. Мы выполняли задачу, а потом началось… Для нас это был шок. Долги у нас почему? Потому что от области ничего не поступало. Чувствуем себя обманутыми. Мы выполняли свою работу, за которую должны получать зарплату, вознаграждения. А на нас просто махнули рукой. Что касается посвящения победы губернатору, то он же нас тогда ещё поддерживал, и в ФНЛ поддерживал, и в первый сезон в РПЛ. Ему за это спасибо, без него бы мы ещё тогда не справились.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 15:43
Не вы первые, не вы последние...
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 15:41
Если губернатор такой был пушистый и всё выполнял , то что случилось после ??? Значит губернатор и не такой положительный герой вашего романа . Непонятная история тов.Первушин ,вы или за или против областной власти, а то получается в вашем комментарии - " Хочется и рыбку съесть и на кол не попасть " !!!
ДСА
ДСА
24 февраля в 15:41
Уже нужно искать себе новое пристанище.
Q-J-G
Q-J-G
24 февраля в 15:26
К сожалению, и так бывает...
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