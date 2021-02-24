Первушин: «Мы делали свою работу, а на нас просто махнули рукой»

Главный тренер «Тамбова» рассказал о том, как относится к критической ситуации в клубе.

Нам давали обязательства, обещания, что надо сохранить команду, играть в РПЛ . Мы выполняли задачу, а потом началось… Для нас это был шок. Долги у нас почему? Потому что от области ничего не поступало. Чувствуем себя обманутыми. Мы выполняли свою работу, за которую должны получать зарплату, вознаграждения. А на нас просто махнули рукой. Что касается посвящения победы губернатору, то он же нас тогда ещё поддерживал, и в ФНЛ поддерживал, и в первый сезон в РПЛ . Ему за это спасибо, без него бы мы ещё тогда не справились.