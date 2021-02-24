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«Аякс» объявил о договорённости со «Спартаком» по переходу Промеса

24 февраля 2021, 16:07

«Аякс» на официальном сайте подтвердил, что клуб достиг договорённости с московским «Спартаком» о трансфере нападающего Квинси Промеса.

Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.

Напомним, что Промес уже играл за «Спартак» — с 2014 по 2018 год.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
24 февраля в 20:59
Ну все Спартак чемпион теперь )
Некакойшенко
Некакойшенко
24 февраля в 19:48
Долгожданный переход
Ждём теперь на поле ход
Константин Белых
Константин Белых ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
24 февраля в 19:01
С Промесом Мозес тупо не нужен. Лимит. Продав Крала нужно 1 игрока но уровня Фернандо или Алекса. Но одного. Копеечный Хендрикс в центре усиление очень сомнительное. Но его и выпнуть легко можно. А то ни ОДИН игрок штрафные бить не умееет-бред полный. Бакай Умяров Роше и Мозес точно не нужны. Глушенкова можно подтягивать ну и Игнатова. А так все вроде полный комплект.
sv_1969
sv_1969 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
24 февраля в 18:44
Ну Вы Батенька и мечтатель)))
sv_1969
sv_1969 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
24 февраля в 18:42
Ну не Малкольма же)))))
Roger Young
Roger Young
24 февраля в 18:09
Снаряд в одну воронку дважды не падает. Для Промеса это шаг назад и признание, что в серьезном европейском клубе и чемпионате он больше никому не нужен
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 февраля в 17:46
    Dima salev
    Dima salev
    24 февраля в 17:45
    Я всегда Говорил Соболев это лишний шумиха от него толку мало. Лучше из кофейный поле Бразилии привести колхозника он Лучше играть будет
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ makkie (раскрыть)
    24 февраля в 17:35
    Антоху?
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 февраля в 17:34
    Понсе на подмену Соболю
    ermak6848
    ermak6848
    24 февраля в 17:23
    Для фк " СПАРТАК" Москва - это хорошая новость...
    Союзник противников
    Союзник противников
    24 февраля в 17:11
      oFANATo
      oFANATo
      24 февраля в 16:55, ред.
      Помнится был такой Эммануэль Эменике у которого были проблемы с турецким судом и скрывался в спартаке.....похоже теперь ещё один будет такой же в спартаке по имени Промес....мыльная опера по его возвращению слишком затянулась.)))))
      петр сидоров
      петр сидоров
      24 февраля в 16:53
      ну все спартак чемпион
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      24 февраля в 16:42, ред.
      летом нужно как воздух найти топового плеймейкера ( желательно из Бразилии и молодого) Бакаев справа, Промес слева ( оба смещаться в центр любят и умеют) в опорной зоне Хендрикс, Зобнин и Крал ( скорее всего уйдёт после евро 2021 и скорее всего за хорошие деньги, которые можно потратить на точечные усиления состава в летнее окно) Умярова отдать в условные химки или крылья советов, Наиль просто не уровень Спартака и никогда им не станет ( физически слабенький для опорной зоны, много единоборст проигрывает с которых соперник разгоняет свои атаки + слишком долго принимает решения, его медлительность раздражает) если летом уйдёт Крал в вест хэм в опорную зону нужно приобрести игрока из лиги 1 с африканскими корнями, пластичные ребята, злые до побед и ещё не избалованные большими контрактами. в идиале ещё договориться с ростовом по Норманну пока у команды с юга России очередная распродажа состава не закончилась. надеюсь Мозес прибавит и нигерийца подпишут на постояной основе ( со шквалом критики на Витька не согласен, вингер против динамо пытался обострять как и Хендрикс кстати пока тот не устал во втором тайме. по мне это его работа, пытаться обострить и прорваться в штрафную соперника обыграв того один в один. такими игроками просто разбрасываться нельзя, тем более цена на Мозеса просто смешная - 5 млн евро. лучше так чем смотреть как Маслов неуклюже пробегает 10 метров с мячом вперёд и развернувшись отдаёт мяч Максименко🤷‍♂️ тем более если убирать Мозеса из команды на Маслова полетит много шишек, Паша вперёд играет плохо и как бы не пришлось снова искать правого защитника в команду. в центре обороны Жиго - Джикия, тут всё без особого блеска но бывали времена и на много хуже чем сейчас у нас в защите. по мне с Максименко нужно что-то уже решать, Саша просто не умеет играть на выходах, все это прекрасно видят и в кубке с динамо игроки бело - голубых на угловые все шли во вратарскую Максименко зная о его не решимости играть на выходах ( Мозес хоть и не играл рукой в моменте с пенальти, а выйди и забери мяч вратарь который летает не в штрафной а во вратарской!!! в 2х-5ти метрах от линии ворот и ни какого бы пенальти не было. пора дать шанс Селихову ( хотя бы чтобы тот летом не сменил клуб и находился в команде для конкуренции в составе) можно вернуть Беленова, а в идеале продать Максименко пока им кто-то интересуется и выкупить у краснодара Сафонова...если удасться закрыть все эти слабые места в игре команды и угадать с плеймейкером летом борьба за чемпионство в следующем сезоне от нас никуда не денется ( про этот не забываем тоже, всё ещё можно исправить, все лидеры рпл со слабыми местами и перепадами в игре) главное начало сделано, всех с возвращением в Спартак Квинси Промеса!!!
      Ген Геныч
      Ген Геныч
      24 февраля в 16:41
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
        24 февраля в 16:34
        А Понсе?
        NbKA555
        NbKA555
        24 февраля в 16:30
        Братуха снова дома!Трепещите злопыхатели...Все будет на высшем!Всем добра!Нам удачи в борьбе за чемпионство!Шансы есть прекрасные!
        Супервайзер
        Супервайзер
        24 февраля в 16:30
        Welcome back home, Quincy !!!
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ shlomo (раскрыть)
        24 февраля в 16:28
        Ха-Ха-Ха !!! Кокорин не даст нам скучать !!! )))))))))))
        Ironigor
        Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
        24 февраля в 16:22
        Подожди , ещё же медосмотр !!! )))
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        24 февраля в 16:21
        Ну всё у спартачей ликование.
        Может оно и по делу. На поле он вполне может помочь. Лишь бы не случилась казуса по судебным делам.
        А то игрока купят а его посадят в тюрьму.
        Удачи ему в Спартаке...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        24 февраля в 16:17
        Верить? Не верить? Вот в чем вопрос. Это, как ромашка. Любит? Не любит?
        Кстати? А, где Ромашка?).
        Константин Белых
        Константин Белых
        24 февраля в 16:17
        Наконец то! Братуха еще многим воротчикам кровь попортит! Соболь в центре-Ларссон слева. Братуха справа. Зверское будет нападение! Роша и Мозес на выход.
        makkie
        makkie
        24 февраля в 16:15
        Прекрасно!

        Но могли бы и раньше родить. А то всё тянули кота за хвост, а Квинси без тренировок сидел. Странная позиция у боссов Аякса. В итоге с 15 млн цену сбили до 8 млн - от этого скорее Спартак выиграл.

        Ждём официального объявления от наших и встречаем Антоху!)
        shlomo
        shlomo
        24 февраля в 16:09
        Ну все конец Саги...и что теперь обсуждать будем, ума не приложу...:))))))
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