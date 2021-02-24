«Аякс» объявил о договорённости со «Спартаком» по переходу Промеса

«Аякс» на официальном сайте подтвердил, что клуб достиг договорённости с московским «Спартаком» о трансфере нападающего Квинси Промеса.
Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.
Напомним, что Промес уже играл за «Спартак» — с 2014 по 2018 год.
Но могли бы и раньше родить. А то всё тянули кота за хвост, а Квинси без тренировок сидел. Странная позиция у боссов Аякса. В итоге с 15 млн цену сбили до 8 млн - от этого скорее Спартак выиграл.
Ждём официального объявления от наших и встречаем Антоху!)
Но могли бы и раньше родить. А то всё тянули кота за хвост, а Квинси без тренировок сидел. Странная позиция у боссов Аякса. В итоге с 15 млн цену сбили до 8 млн - от этого скорее Спартак выиграл.
Ждём официального объявления от наших и встречаем Антоху!)