«Аякс» объявил о договорённости со «Спартаком» по переходу Промеса

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24 февраля 2021, 16:07

«Аякс» на официальном сайте подтвердил, что клуб достиг договорённости с московским «Спартаком» о трансфере нападающего .

Клубы договорились о трансферном гонораре в размере €8,5 млн, сумма может увеличиться до €11 млн с учетом бонусов. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медосмотр в Москве.

Напомним, что Промес уже играл за «Спартак» — с 2014 по 2018 год.