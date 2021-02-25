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Мележиков рассказал о переговорах с «Динамо» по трансферу Бакаева

25 февраля 2021, 19:04

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров с «Динамо» по трансферу полузащитника Зелимхана Бакаева.

Начались бы переговоры, если бы «Динамо» предложило больше [чем 5 млн евро]? Да, но они и так начались. За любым предложением следует ответ — это и есть переговоры. Нам поступило официальное предложение от «Динамо», я сразу же позвонил их генеральному директору и сказал, что мы будем разговаривать, начиная только от такой-то суммы. Дальше ведется некий торг в переговорах, к чему это приведет, я пока не знаю, времени осталось очень мало. Но если мы сойдемся на цифрах, которые устраивают обе стороны, то следующим этапом будет разговор с Зелимханом — решение надо принимать с его участием: хочет или не хочет. А сейчас нет смысла теребить игрока, хотя там не обходится без агента, поэтому Бакаев не может не знать об этих разговорах.

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Сп62
Сп62
25 февраля в 22:23
Кроме Зобнина и Бакаева в Спартаке нет своих хоризматичных игроков. Бакаев сейчас потерял форму из-за тяжело перенесённой болезни. Видя, с каким усердием Зелимхан старается войти в игру, можно надеяться, что всё у него получится. Очень жаль, если за сиюминутную выгоду, мы потеряем талантливого и перспективного игрока.
vm777
vm777
25 февраля в 19:59
хотя там не обходится без агента
______________
А не отсюда ли ноги растут. Смысл Спартаку уже зимой расставаться с Бакаевым.
makkie
makkie
25 февраля в 19:31
Нет смысла сейчас Бакаева отдавать.
Обойма в атаке должна быть серьезная - а с уходом Зелимхана мы теряем креатив и технику.
drug01
drug01
25 февраля в 19:20
Сложный игрок с плохим характером
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 19:14
Кто этот человек? Мележика знаю,но тот поёт...
1bear
1bear
25 февраля в 19:09
а нужен ли Бакаев ???
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