Мележиков рассказал о переговорах с «Динамо» по трансферу Бакаева

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ходе переговоров с «Динамо» по трансферу полузащитника .

Начались бы переговоры, если бы «Динамо» предложило больше [чем 5 млн евро]? Да, но они и так начались. За любым предложением следует ответ — это и есть переговоры. Нам поступило официальное предложение от «Динамо», я сразу же позвонил их генеральному директору и сказал, что мы будем разговаривать, начиная только от такой-то суммы. Дальше ведется некий торг в переговорах, к чему это приведет, я пока не знаю, времени осталось очень мало. Но если мы сойдемся на цифрах, которые устраивают обе стороны, то следующим этапом будет разговор с Зелимханом — решение надо принимать с его участием: хочет или не хочет. А сейчас нет смысла теребить игрока, хотя там не обходится без агента, поэтому Бакаев не может не знать об этих разговорах.