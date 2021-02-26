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Слуцкий: «„Спартак“ — большая команда, всегда была, есть и остаётся»

26 февраля 2021, 18:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об итогах зимних сборов, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Если говорить об итогах сборов, то только сезон покажет, насколько продуктивно мы провели сборы. Их оценит только оставшаяся часть чемпионата. Что касается микроповреждений и всего остального, то это нормальная практика, когда за неделю до чемпионата мы всех подводим к одному знаменателю. Кому-то даём чуть больше паузу, для кого-то обращаем внимание на какие-то восстановительные мероприятия, кто-то занимается больше с физиотерапевтами. Основной объем работ мы выполнили и уже плавно подводим футболистов к первой официальной игре, чтобы их ничего не беспокоило.

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждём.

У «Рубина» должок за первый круг? Слишком давно это было. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев. Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями.

Напомним, что в первом круге «Рубин» дома уступил «Спартаку» со счётом 0:2, имея преимущество по моментам.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 февраля в 20:46
серьёзный мужик !
МапС
МапС
26 февраля в 19:50
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 февраля в 19:09
    Почему то к Слуцкому больше уважения чем к Семаку
    beefs
    beefs
    26 февраля в 19:08
    ждем от тебя, Леня, хорошей игры и побед...
    Futurista
    Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
    26 февраля в 18:40
    Согласен...хотя и критикую его иногда)...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    26 февраля в 18:39
    Победы сильнейшему!
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
    26 февраля в 18:39
    Говорит всегда то, что думает, и не думает о том, что, кто подумает о нём, услышав то, о чём он говорит.... С отличным чувством юмора. Один из лучших тренеров РПЛ.
    Futurista
    Futurista
    26 февраля в 18:32
    Леонид Викторович как обычно корректен и непредвзят...респект...
    Q-J-G
    Q-J-G
    26 февраля в 18:32
    Леонид Викторович уважаемый тренер, человек. Личность! Если Леонид Викторович так сказал, так считает, так и есть на самом деле!

    Возрождение "Спартаку", как минимум, до уровня команды советского союза! И побольше игроков уровня, Дасаева, Черенкова, Хидиятуллина....
    STVA 1
    STVA 1
    26 февраля в 18:28
    Надо результатами доказать
    oFANATo
    oFANATo
    26 февраля в 18:26
    Удачи Леонид Викторович.
    Gahi
    Gahi
    26 февраля в 18:25
    Ждём большой игры команд. Удачи
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