Слуцкий: «„Спартак“ — большая команда, всегда была, есть и остаётся»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об итогах зимних сборов, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ против «Спартака».
Если говорить об итогах сборов, то только сезон покажет, насколько продуктивно мы провели сборы. Их оценит только оставшаяся часть чемпионата. Что касается микроповреждений и всего остального, то это нормальная практика, когда за неделю до чемпионата мы всех подводим к одному знаменателю. Кому-то даём чуть больше паузу, для кого-то обращаем внимание на какие-то восстановительные мероприятия, кто-то занимается больше с физиотерапевтами. Основной объем работ мы выполнили и уже плавно подводим футболистов к первой официальной игре, чтобы их ничего не беспокоило.
«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остаётся. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждём.
У «Рубина» должок за первый круг? Слишком давно это было. Когда одну игру ты играешь в августе, а вторую в феврале-марте, трудно проводить параллели с таким промежутком в восемь месяцев. Это будет новая игра с новыми вводными. Не скажу, что новые команды. Может быть, команды относительно старые, но в новом состоянии. Каждая новая игра — это как новая книга, новый фильм. Даже если это трилогия, то в футболе она не сочетается с предыдущими частями.
Напомним, что в первом круге «Рубин» дома уступил «Спартаку» со счётом 0:2, имея преимущество по моментам.
Возрождение "Спартаку", как минимум, до уровня команды советского союза! И побольше игроков уровня, Дасаева, Черенкова, Хидиятуллина....
Возрождение "Спартаку", как минимум, до уровня команды советского союза! И побольше игроков уровня, Дасаева, Черенкова, Хидиятуллина....