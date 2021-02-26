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Червиченко — о клубах РПЛ в Европе: «А футболистам-то что? Деньги капают»

26 февраля 2021, 13:20

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги еврокубкового сезона для российских клубов после вылета «Краснодара» из Лиги Европы.

Вы посмотрите на футболистов РПЛ, кого-нибудь представляете в топовой европейской лиге? А им что, деньги капают, все хорошо. Я бы не посыпал голову пеплом из-за выступлений наших клубов в еврокубках.

Всё из-за менталитета и целеполагания игроков. Хорваты играют и показывают себя, чтобы уехать в Европу. А у «Краснодара» иностранцы уже доплыли, у них заоблачные зарплаты, которые они нигде и никогда не получат. И никакой мотивации от этого.

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Все комментарии
158nactux
158nactux
27 февраля в 00:54
Зависть -плохая штука....
Да будь у всех нас такая возможность (по з\п и нихера не делать),так 99,9% радовалось бы и не жжужала,а нет так и доказывала бы (уверовав),что пользы якобы я приношу немеренную и надбавки -хочу!!!
158nactux
158nactux ответ Leha-ha50 (раскрыть)
27 февраля в 00:37
    mortid
    mortid ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 февраля в 23:49
    Так там руко63м футболёрам Газпром не платит сказочные бабки.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Сантус (раскрыть)
    26 февраля в 21:44
    По зарплатам в КХЛ всё намного лучше, чем даже в РПЛ, звёзды по 5-10 миллионов не рублей получают за год, но это прям самые звезды вроде Ковальчука...
    Ну Red Machine конечно рулила, но мы и в футбол были в топ 5-10 сборных мира, а где сейчас?
    Сантус
    Сантус ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    26 февраля в 21:33, ред.
    Это НО единственное пожалуй.Эхо Красной машины думаю.Да и зарплаты в НХЛ и КХЛ думаю разные,а в футболе сопоставимые.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Сантус (раскрыть)
    26 февраля в 21:29
    я бы был с тобой согласен, но есть одно но... в других видах спорта мы почему то добиваемся самых высоких результатов, а в футболе нет, почему наши игроки уезжают в НХЛ и там становятся звёздами, а не сидят на печи? или у нас только у футболистов менталитет?
    Сп62
    Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 февраля в 21:22
    Там живут по законам, а мы по понятиям.
    Сантус
    Сантус ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    26 февраля в 21:13
    Ментальность тоже присутствует...как много наших футболистов добились чего то значимого в большом футболе?Поменялось то что раньше они мечтали об адидасовском костюме,а теперь у них всё есть на печке..)Ну,говорить об этом можно долго и без толку.Селяви..
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Сантус (раскрыть)
    26 февраля в 20:57
    ну я и говорю, что дело не в менталитете, а в лимите и зарплатах... когда тебе платят огромные деньги за 30 матчей в год, зачем рвать ж..пу и играть по 45 матчей?
    Сантус
    Сантус ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    26 февраля в 20:45
    Нет,они раньше за Волги и квартиры опу рвали.)Ну да,ещё ЗМС и грамоты,честь флага и у нас своя гордость...)Сейчас зачем?
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    26 февраля в 20:42
    Но при этом в Союзе у нас с футболом проблем не было и первый ЧЕ выиграли и Еврокубки брали, что-то менталитет за последние 15-30 лет поменялся?
    Сантус
    Сантус
    26 февраля в 20:38
    Всё по Черномырдину на Руси..хотели как лучше,а получилось как всегда...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    26 февраля в 18:37
    Лимит срочно убирать, но это надо на улицу выходить
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 февраля в 18:32
    Согласен, в Краснодаре стремные леги и тренер
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    26 февраля в 16:25
    Эх, сейчас бы ещё своё мнение не высказывать! Вот жизнь бы засияла красками
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ mortid (раскрыть)
    26 февраля в 16:08
    В футбольных странах топ-5 тоже джинсы,гамбургеры и кола....
    Но это не мешает им развивать футбол...
    mortid
    mortid
    26 февраля в 15:52
    Что все скулите? Хотели капитализм, джинсы, гамбургеры, колу? Получите и распишитесь :D а дальше будет куда "интереснее".
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Project Pandora (раскрыть)
    26 февраля в 15:34, ред.
    С такими рассуждениями мы и обрасли лишь обсуждаторами и "экспертами" ....
    Только работу работать некому...
    Одни "менеджеры" и "критики"....приведшие к "20 игр - 0 побед"....
    berda2003
    berda2003
    26 февраля в 15:21
    этот боров рассказывает, вроде он не причём... а всё начиналось при нём и таких, как он... почему в спартаке не установил потолок зарплат или оплата за результативность? зачем спартак продал? надо было внедрять свои умные предложения...
    aventure61
    aventure61
    26 февраля в 15:07
      zooveterinar
      zooveterinar
      26 февраля в 15:03
      Платите за результативность и все будет хорошо, все станет как и надо!!!
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
      26 февраля в 14:51
      да все там в большом доме всем пофиг на всё главное для них бабло и власть пока у власти побольше нахапать а что до всего по большому нас...ть
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      26 февраля в 14:47
      Точно охарактеризовал наш менталитет
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ LOpp (раскрыть)
      26 февраля в 14:32
      Если считать систему страной, то да. Но по факту у нас проблема не в стране, а в сложившейся системе. Сейчас у нас талантливой молодежи просто некуда идти, потому что в стране, может, десяток клубов во всех лигах занимаются воспитанием молодежи... В какой-нибудь Бельгии этим занимаются по факту все (т.к. там зарабатывать нужно), то есть там 60 клубов на это работают, допустим, в Англии сотни. А не занимаются они опять же из-за системы, где главная цель клубов деньги распилить.
      Project Pandora
      Project Pandora ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      26 февраля в 14:25
      Условный начальник не должен разбираться в компьютерах, но может оценивать работу своего сисадмина как отвратительную, если он не справляется со своей задачей. И предлагать что-то взамен тоже не обязан. В конце концов, специалист на то и специалист, чтобы делать конкретные вещи. Если меня его работа не устраивает, то ... см.выше
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      26 февраля в 14:20
      Как же тоскливо
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      26 февраля в 14:15
      Все говорят, что мы вместе,
      Все говорят, но немногие знают в каком.

      В.Цой
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      26 февраля в 14:15, ред.
      Говорить об этом, без предложения конкретных решений, может и любой дилетант....при чём бесконечно....
      При чём здесь цели и менталитет вообще не понятно....
      Если игрок профи и порядочен, как Лав,Халк,Алекс,Данни,Влашич или Крыховяк - то таковым он и останется не смотря на Лигу в которой играет...

      Касаемо "заоблачных зарплат"...
      Если у мистера Червиченко есть конкретные предложения по иным способам приглашения иностранных игроков в чемпионат страны в которой 8 месяцев в году лежит снег - мы их с удовольствием выслушаем....
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      26 февраля в 14:05
      Просто нужно игнорировать наш футбол, раз он задом к нам поворачивается столько лет... Вот вспомнилось, проиграл Спартак в лч Динамо К в 94ом в Киеве, ведя 2:0, так на следующую игру с Ладой в чемпе пришли 700 человек, при том что тогда команда играла, а не то что сейчас, брак на браке
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ LOpp (раскрыть)
      26 февраля в 13:59
      Ну Россия не футбольная страна-это ладно!!!!!!!!!!!!!!Но ..... проигрывать грузинам,израилитянам,хорватам,полякам,венграм,болгарам-это уже ......!!!!!!!!!С топ 5 не надо сравнивать-там уровень другой физ подготовки и кадров,но уж остальные лиги мы должны обыгрывать ,так было до Дюкова!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Просто ..... в конец от зарплат,которые они вообще не заслуживают,в Европе с этим все строже-там и налоги выше и требования тоже,так что за вот такую игру,в Европе не платят полностью а садят в запас или вообще в дубль,а там уже совсем другие деньги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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