Червиченко — о клубах РПЛ в Европе: «А футболистам-то что? Деньги капают»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги еврокубкового сезона для российских клубов после вылета «Краснодара» из Лиги Европы.

Вы посмотрите на футболистов РПЛ , кого-нибудь представляете в топовой европейской лиге? А им что, деньги капают, все хорошо. Я бы не посыпал голову пеплом из-за выступлений наших клубов в еврокубках.

Всё из-за менталитета и целеполагания игроков. Хорваты играют и показывают себя, чтобы уехать в Европу. А у «Краснодара» иностранцы уже доплыли, у них заоблачные зарплаты, которые они нигде и никогда не получат. И никакой мотивации от этого.