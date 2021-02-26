Дюков: «Финал Кубка России придётся проводить в условиях ограничений»

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о финальном матче Кубка России текущего сезона.

Финал Кубка придется проводить в условиях ограничений, но ситуация меняется. В каждом регионе своя динамика. Нам не хотелось бы проводить матч при пустых трибунах. Этим обосновано решение выбрать арену чуть позже.

Мы можем рекомендовать и создать условия, что мы и сделали. Мы не можем заставить игроков вакцинироваться, но кто-то действительно вакцинировался. Ряд игроков пока еще не приняли такое решение. Мы с Алаевым и Черчесовым вакцинировались. Есть проверенная вакцина, которая признана в мире. Мы считаем, что она безопасна.