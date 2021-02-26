Дюпин: «Есть должок перед „Спартаком“ за первый круг»

Голкипер «Рубина» рассказал об итогах зимних сборов в Турции, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

Готовимся непосредственно к «Спартаку», условия в Турции были хорошие, думаю, подойдем во всеоружии. Работали в основном над своей игрой, поправляли моменты, а уже непосредственно перед матчем обсудим соперника, его сильные и слабые стороны. В целом сборы прошли хорошо, без серьезных повреждений. Были микротравмы, но ни одной тренировки не пропустил.

Погода в России? Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода — нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России. Насколько я знаю, в Москве в день матча будет не такая холодная погода. Будет минус 2-3 градуса, в таких условиях можно играть.

Матч со «Спартаком» является особенным для нас? У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг.