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Дюпин: «Есть должок перед „Спартаком“ за первый круг»

26 февраля 2021, 17:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал об итогах зимних сборов в Турции, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ со «Спартаком».

Готовимся непосредственно к «Спартаку», условия в Турции были хорошие, думаю, подойдем во всеоружии. Работали в основном над своей игрой, поправляли моменты, а уже непосредственно перед матчем обсудим соперника, его сильные и слабые стороны. В целом сборы прошли хорошо, без серьезных повреждений. Были микротравмы, но ни одной тренировки не пропустил.

Погода в России? Я сибиряк, родился и вырос в Сибири, поэтому холода — нормальное явление зимой, летом будет тепло по всей России. Насколько я знаю, в Москве в день матча будет не такая холодная погода. Будет минус 2-3 градуса, в таких условиях можно играть.

Матч со «Спартаком» является особенным для нас? У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг.

Напомним, что в первом круге «Рубин» дома уступил «Спартаку» со счётом 0:2, имея преимущество по моментам.

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Все комментарии
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
26 февраля в 20:52
Если Спартак должен, то он вернет долг, вместо двух получишь пять.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 февраля в 18:53, ред.
Спартак ни когда не был должником - вратарь Дюпен. Это ты должен зарубить себе во всей твоей голове и на всю твою жизнь.
Futurista
Futurista ответ mihaluch (раскрыть)
26 февраля в 18:24, ред.
Дюпин: «Есть должок перед „Спартаком“ за первый круг»...тут вроде Рубин "на счетчик надо ставить" как должника...
Futurista
Futurista
26 февраля в 18:22
Спартак прощает все долги...
mihaluch
mihaluch
26 февраля в 18:08
А может Спартак на счётчик поставить.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 февраля в 18:00
Удачи Спартак
beefs
beefs
26 февраля в 17:56
долг платежом красен...
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 17:39
Дюпин: «Есть должок перед „Спартаком“ за первый круг»

Может так случится, что должок первого круга может увеличится, и к 0:2, прибавится ещё 0:2.


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Gahi
Gahi
26 февраля в 17:36
Долги нужно возвращать.
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