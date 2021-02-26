Лопетеги: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

Главный тренер «Севильи» поделился ожиданиями от завтрашнего матча 25-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

В «Барселоне» играют лучшие футболисты мира на всех позициях. Для меня, без сомнения, лучшим игроком в истории является Лионель Месси. Это всё говорит о том, насколько важным для нас будет этот матч.