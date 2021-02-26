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Лопетеги: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

26 февраля 2021, 19:16
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от завтрашнего матча 25-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

В «Барселоне» играют лучшие футболисты мира на всех позициях. Для меня, без сомнения, лучшим игроком в истории является Лионель Месси. Это всё говорит о том, насколько важным для нас будет этот матч.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
26 февраля в 23:22
Громкое заявление, однако
League1
League1
26 февраля в 21:04
Зачем так врать? Сам ведь знает, что без гномяры барса всегда немножко сильнее. Барсу с гномиком победить будет легче, чем без него.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 21:01
Будет ничья 2-2
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
26 февраля в 20:11
Жаль, раз важный матч, лучший игрок в истории, несомненно, улетит на Кубок Галактики куда-нибудь на Альфа Центавру на его время. Не удастся Лопотеги увидеть его в деле((
Рукалицо
Рукалицо
26 февраля в 20:00
Ну если Хулен сказааал...
Q-J-G
Q-J-G
26 февраля в 19:39
Порядком надоели эти предматчевые комплименты тренеров, игроков в "адрес" друг друга, одно и тоже, одно и тоже... Как будто - невозможно играть очередной матч, не выполнив "своеобразный предматчевый ритуал"...
Королевский Реал
Королевский Реал ответ 25процентный клоун (раскрыть)
26 февраля в 19:37
Я бы даже сказал, Месси образца эпохи Хави и Иньесты под боком и завтрашнегр матча.
sv_1969
sv_1969
26 февраля в 19:32
Наводит тень на плетень
Королевский Реал
Королевский Реал
26 февраля в 19:32
Азар до перехода в Реал, тоже был будушим обладателем Золотого мяча, сменил команду, чемпионат и?
Теперь кто-нибудь скажет, что он хотя бы в 20 лучших игроков мира входит?

Так же и Месси, гонять Осасуны и Леганесы играя в Барселоне большого ума не надо, пусть перейдет в другую команду и тогда посмотри на его статистику.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 февраля в 19:26
Две абсолютно не связанные вещи сказал, Месми образца 2009 и завтрашний матч
Cat01
Cat01
26 февраля в 19:19
Всё верно говорят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 19:17
С этим можно поспорить...
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