«Крылья Советов» оригинально представили Корниленко в качестве игрока

1614419369

27 февраля 2021, 12:49

Пресс-служба «Крыльев Советов» с юмором объявила о подписании красткосрочного контракта с нападающим . Форвард занимает пост спортивного директора клуба.

Это было сделано, чтобы Корниленко в этом сезоне смог провести прощальный матч за клуб.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб.