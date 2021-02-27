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«Крылья Советов» оригинально представили Корниленко в качестве игрока

27 февраля 2021, 12:49

Пресс-служба «Крыльев Советов» с юмором объявила о подписании красткосрочного контракта с нападающим Сергеем Корниленко. Форвард занимает пост спортивного директора клуба.

Это было сделано, чтобы Корниленко в этом сезоне смог провести прощальный матч за клуб.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 14:48
Походу пришёл навсегда!
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 13:42
Правильно поступили, Сергей прощальный матч заслужил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 13:27
Когда мозг не обременен жиром, всегда можно найти вход и выход).
sv_1969
sv_1969
27 февраля в 13:17
Оригинальный ход
112910415
112910415
27 февраля в 13:12
простенько, но со вкусом !
drug01
drug01
27 февраля в 13:07
Желаем удачи и здоровья
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 13:02
Легенда клуба оформляет трансфер с лучшим бомбардиром. И главное ведь - никаких треволнений как с Промесом))))
VAN ARM
VAN ARM
27 февраля в 12:56
хоть то то получилось хорошо)))
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 12:52
Вот так бы играли, как представляют....
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