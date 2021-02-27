«Крылья Советов» оригинально представили Корниленко в качестве игрока

Пресс-служба «Крыльев Советов» с юмором объявила о подписании красткосрочного контракта с нападающим Сергеем Корниленко. Форвард занимает пост спортивного директора клуба.
Это было сделано, чтобы Корниленко в этом сезоне смог провести прощальный матч за клуб.
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб.
Спортивный директор @fckssamara Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб 📝🤝 pic.twitter.com/HLEQn3PFik— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 27, 2021