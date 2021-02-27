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Геркус: «В „Зените“ будет перестройка»

27 февраля 2021, 15:55

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проблемах «Зенита».

Сейчас в Питере будет перестройка. Мы видели, что «Зенит» играет не по-чемпионски. Правда, это был Кубок, не показатель. У «Зенита» есть проблемы в защите, опорной зоне, справа, в нападении тоже не совсем понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.

Также есть вопрос о будущем тренера. Вот когда у «Зенита» будет такой сложный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Kaguzuti (раскрыть)
27 февраля в 17:10
LOpp
LOpp
27 февраля в 16:40
Неужели вместо Дюкова Медведева назначат на пост президента РФС?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 16:39
У Геркуса такие связи в высших эшелонах РПЛ, РФС , что знает все. Такое чувство, что он стал нештатным пресс-аташе треста)).
арсениум
арсениум
27 февраля в 16:16
стадион же новый вроде...
112910415
112910415
27 февраля в 16:14
а гласность будет ?
Cat01
Cat01
27 февраля в 16:13
Каков будет результат....
МапС
МапС
27 февраля в 16:11
Напомню: Горбачёв со своей перестройкой плохо кончил.
Kaguzuti
Kaguzuti
27 февраля в 16:08
Сколько не перестраивайся, а если достойных соперников нет, то и толку от этого мало.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
27 февраля в 16:08
Если и будет что то меняться, то летом, в перерыв. Сейчас цель одна дойти до чемпионства без неприятностей.
Gahi
Gahi
27 февраля в 16:04
Безумная перестройка до хорошего не доведет. 
Igo0rek
Igo0rek
27 февраля в 15:59
Зенит можно максимум сделать топовым клубом в РПЛ, но не больше. Для самых высоких задач нет абсолютно ничего. Абсолютно!
particular
particular
27 февраля в 15:59
Перестройка - это хорошо... Ещё бы запустить прожектор перестройки с видеосюжетами о текущих буднях перестройщиков..:))
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