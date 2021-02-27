Геркус: «В „Зените“ будет перестройка»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проблемах «Зенита».

Сейчас в Питере будет перестройка. Мы видели, что «Зенит» играет не по-чемпионски. Правда, это был Кубок, не показатель. У «Зенита» есть проблемы в защите, опорной зоне, справа, в нападении тоже не совсем понятно, что будет с Азмуном, останется или нет, что будет с Дзюбой, будет ли он на том же уровне или будет слабеть. Все бывает, все мы люди.

Также есть вопрос о будущем тренера. Вот когда у «Зенита» будет такой сложный год, то можно будет прыгнуть на первую строчку, поэтому никогда нельзя сказать на сто процентов про чемпионство.