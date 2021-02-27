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Гигашвили: «Очень обидное поражение от „Ротора“»

27 февраля 2021, 15:48
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 3Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили заявил, что клуб может быть доволен тем, как сложился первый тайм проигранного «Ротору» матча 20-го тура РПЛ.

Очень обидное поражение. Первый тайм мы провели здорово. Многое получалось впереди, были хорошие моменты, забили гол, который вытекал из логики игры; при этом достаточно строго и дисциплинированно сыграли в обороне. Все было неплохо, и, если брать первые 45 минут матча, думаю, мы можем быть довольны.

К сожалению, после перерыва что-то разладилось. Возможно, не хватило свежести, все-таки по известным причинам у нас не было полноценных сборов, поэтому потребуется какое-то время, чтобы мы набрали кондиции, появилось взаимопонимание. Вторую половину занести себе в актив не можем.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
27 февраля в 17:39
рассмешил, он что рассчитывал выиграть?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 16:51
Могли хотябы в ничью сыграть!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 16:39
Все по делу
mihaluch
mihaluch
27 февраля в 16:08
Проиграли по всем статьям.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 16:05
Конечно обидно когда ведёшь в счёте и проигрываешь
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