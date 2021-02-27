Гигашвили: «Очень обидное поражение от „Ротора“»

Защитник «Тамбова» заявил, что клуб может быть доволен тем, как сложился первый тайм проигранного «Ротору» матча 20-го тура РПЛ .

Очень обидное поражение. Первый тайм мы провели здорово. Многое получалось впереди, были хорошие моменты, забили гол, который вытекал из логики игры; при этом достаточно строго и дисциплинированно сыграли в обороне. Все было неплохо, и, если брать первые 45 минут матча, думаю, мы можем быть довольны.

К сожалению, после перерыва что-то разладилось. Возможно, не хватило свежести, все-таки по известным причинам у нас не было полноценных сборов, поэтому потребуется какое-то время, чтобы мы набрали кондиции, появилось взаимопонимание. Вторую половину занести себе в актив не можем.