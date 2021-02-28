Конте: «Лукаку похож на игрока в американский футбол»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порассуждал об игре форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку.
Заявлять, что Лукаку хорош, когда имеет свободное пространство, – значит, сильно упрощать. Только пустите его в штрафную. Сомневаюсь, что Лукаку или Лаутаро нравятся защитникам.
Лукаку – очень неординарный футболист. Он центральный форвард, принимающий забросы, при этом очень скоростной. Он похож на игрока в американский футбол.
Недавно Лукаку заявил, что не собирается возвращаться в «Манчестер Юнайтед».
Давно участвую, что заметил: первый комментарий вначале стоил 50 очков, потом уменьшили до 30, теперь 20. И раз в час. Лучшие можно писАть в каждую тему, и по 500 очков. Выбирают их модераторы, чаще всего одних и тех же авторов (я тоже иногда попадаю, но очень редко. Но не жалуюсь на это).
Позволю себе повториться о моём видении, как решить эту проблему.
1.Уменьшить кол-во очков за лучший коммент до двухсот или даже меньше.
Либо сделать лимит на количество лучших на одного пользователя. Без разницы, в день или в месяц. Предположим, 1-2 в день или 30-50 в месяц на брата. Выбрал свой лимит - свободен. Объёмные комменты будут поступать, но такого огромного очкового отрыва не будет.
2. Ограничить число матчей для ставок в крайний день месяца, когда и определяется победитель конкурса. К примеру, 10-15 матчей, по 2 тысячи очков на каждый - это 20-30 тысяч очков поставленных в решающий день. Тогда не будет смысла копить дофига очков на конец месяца . И не смогут победители набирать по 40-60 тысяч очков В ДЕНЬ, ставя на каждый матч по 2 тыщи очков.
Понимаю, что при любой системе будут недовольные, но ради эксперимента, на месяц, можно решиться на изменения. Люди выскажутся, по вкусу им нововведения или нет. Если они будут, конечно. Но к мнению народа хорошо бы прислушиваться. Отменить ведь никогда не поздно...
З.Ы. Вот взглянул на сегодняшнюю линию. Под сотню матчей, можно поставить до 200 тысяч очков. Конечно ,у кого они имеются на сегодняшний день. Так у кого больше шансов победить - понимающего в футболе человека, у которого 2-3 тысячи очков или лучшего комментатора, накопившего под 50 тысяч? В этом весь конкурс...
Давно участвую, что заметил: первый комментарий вначале стоил 50 очков, потом уменьшили до 30, теперь 20. И раз в час. Лучшие можно писАть в каждую тему, и по 500 очков. Выбирают их модераторы, чаще всего одних и тех же авторов (я тоже иногда попадаю, но очень редко. Но не жалуюсь на это).
Позволю себе повториться о моём видении, как решить эту проблему.
1.Уменьшить кол-во очков за лучший коммент до двухсот или даже меньше.
Либо сделать лимит на количество лучших на одного пользователя. Без разницы, в день или в месяц. Предположим, 1-2 в день или 30-50 в месяц на брата. Выбрал свой лимит - свободен. Объёмные комменты будут поступать, но такого огромного очкового отрыва не будет.
2. Ограничить число матчей для ставок в крайний день месяца, когда и определяется победитель конкурса. К примеру, 10-15 матчей, по 2 тысячи очков на каждый - это 20-30 тысяч очков поставленных в решающий день. Тогда не будет смысла копить дофига очков на конец месяца . И не смогут победители набирать по 40-60 тысяч очков В ДЕНЬ, ставя на каждый матч по 2 тыщи очков.
Понимаю, что при любой системе будут недовольные, но ради эксперимента, на месяц, можно решиться на изменения. Люди выскажутся, по вкусу им нововведения или нет. Если они будут, конечно. Но к мнению народа хорошо бы прислушиваться. Отменить ведь никогда не поздно...
З.Ы. Вот взглянул на сегодняшнюю линию. Под сотню матчей, можно поставить до 200 тысяч очков. Конечно ,у кого они имеются на сегодняшний день. Так у кого больше шансов победить - понимающего в футболе человека, у которого 2-3 тысячи очков или лучшего комментатора, накопившего под 50 тысяч? В этом весь конкурс...
...вот не поленился,посмотрел сколько за "лучший комментарий" в этом месяце начислено...
...посмотрите и вы....
...вот не поленился,посмотрел сколько за "лучший комментарий" в этом месяце начислено...
...посмотрите и вы....
Друзья, когда в следующий раз вас будет "гложить мысль о справедливости/несправедливости", просто подумайте, что я попав в группу Альберта Шестернева, и вложив 25000 очков (ещё 450 не использовал), за месяц накопил 50360 выигранных, и ВООБЩЕ НЕ ПОПАЛ В ФИНАЛЬНУЮ ГРУППУ =))) Видимо просто плохой прогнозист и "всех задавил очками на низких коэффициентах" =)
4-й (если включать Группу точного счёта, то 5-й) по очкам среди всех пользователей!! =)) И это при том что я в этом месяце осознанно играл довольно мало (ВИП уже итак на год вперёд, а футболки/худи мне всё равно не нужны)...
Так вот, я в этом месяце написал "лучших камментов" штук 15-17 (неужели для вас это ТАК тяжело, написать объемный осмысленный комментарий раз в два дня?), если бы по 500 очков не начисляли, возможно не писал бы их вовсе, и просто изредка обсуждал всё в закрытых лигах. Хотите отменить приз за лучший комментарий - ради бога, для игроков это не панацея, кто-то может выиграть группу чисто "на везении" взяв всего три ставки по 15-17.000 каждая.... Но только не нужно говорить что "это ради справедливости" или "так будет честно" =)))
Поскольку пользователь, который проводит на сайте 2-3 часа в день, точно также вам скажет что не справедливо начислять очки ни за первый комментарий, ни за комментарий вообще - это лишь провоцирует бессмысленный спам "Нужно изучить вопрос", "Ситуация конечно серьёзная", и "Это рабочая обстановка" - такие камменты, большинство юзеров просто перестанет читать.
Хотите полной справедливости и равенства - 10.000 очков в начале месяца, а дальше кто сколько наиграл, столько и будет... И никаких +20/+50/+300/+500 - вот только все ли из вас господа, готовы на такое?? И повысит ли это интерес и посещаемость ресурса soccer.ru ?? Когда вы что-либо предлагаете, вы учитываете интерес администрации ресурса, или руководствуетесь только личными мотивами (и "ради справедливости" конечно) ??
В конце ещё раз просуммирую:
1) хотите ПОЛНОЙ справедливости для всех - в начале месяца одинаковое число очков для всех и никаких доп. начислений
2) такая справедливость автоматом уберёт из тем десятки и сотни спам-камментов, а времени на ресурсе все (включая и вас) станут проводить только меньше. Как результат упадёт и выгода администрации ресурса - на и какие вам тогда призы??
3) уберут призы за лучший комментарий и Народный обозреватель, и камменты под каждой темой превратятся просто в унылое отмечание "Я тоже здесь" ради 50-70 очков, плюс "разборки" фанов различных клубов - я (как думаю и многие) такие комментарии просто перестану читать, и буду быстро просматривать только сами новости (опять та же спираль что и выше - меньше времени на ресурсе, меньше и выгоды для администрации - зачем предоставлять призы?)
Моё вам предложение друзья, попросите создать отдельную группу (на манер группы Всеволода Боброва) для прогнозистов, в которой не будет начисления доп. очков, а все игроки будут играть только на строго определённый изначально "бюджет" - поверьте вам самим такая "справедливость" не понравится... =)) И помните друзья - вы используете ресурс, предоставляемый вам администрацией сайта, НУ НЕ МОЖЕТ ТУТ БЫТЬ НИКАКОЙ ДЕМОКРАТИИ - правила составляют администраторы, а вы можете соглашаться и играть, либо не играть =))
Всем вам успехов господа (и дамы, если есть, конечно), как в завтрашнем финале КП (кто вышел в финал), так и вообще, помните - конкурс прогнозов, это далеко не самое важное в жизни... И спасибо, если не поленились дочитать до конца =))
Друзья, когда в следующий раз вас будет "гложить мысль о справедливости/несправедливости", просто подумайте, что я попав в группу Альберта Шестернева, и вложив 25000 очков (ещё 450 не использовал), за месяц накопил 50360 выигранных, и ВООБЩЕ НЕ ПОПАЛ В ФИНАЛЬНУЮ ГРУППУ =))) Видимо просто плохой прогнозист и "всех задавил очками на низких коэффициентах" =)
4-й (если включать Группу точного счёта, то 5-й) по очкам среди всех пользователей!! =)) И это при том что я в этом месяце осознанно играл довольно мало (ВИП уже итак на год вперёд, а футболки/худи мне всё равно не нужны)...
Так вот, я в этом месяце написал "лучших камментов" штук 15-17 (неужели для вас это ТАК тяжело, написать объемный осмысленный комментарий раз в два дня?), если бы по 500 очков не начисляли, возможно не писал бы их вовсе, и просто изредка обсуждал всё в закрытых лигах. Хотите отменить приз за лучший комментарий - ради бога, для игроков это не панацея, кто-то может выиграть группу чисто "на везении" взяв всего три ставки по 15-17.000 каждая.... Но только не нужно говорить что "это ради справедливости" или "так будет честно" =)))
Поскольку пользователь, который проводит на сайте 2-3 часа в день, точно также вам скажет что не справедливо начислять очки ни за первый комментарий, ни за комментарий вообще - это лишь провоцирует бессмысленный спам "Нужно изучить вопрос", "Ситуация конечно серьёзная", и "Это рабочая обстановка" - такие камменты, большинство юзеров просто перестанет читать.
Хотите полной справедливости и равенства - 10.000 очков в начале месяца, а дальше кто сколько наиграл, столько и будет... И никаких +20/+50/+300/+500 - вот только все ли из вас господа, готовы на такое?? И повысит ли это интерес и посещаемость ресурса soccer.ru ?? Когда вы что-либо предлагаете, вы учитываете интерес администрации ресурса, или руководствуетесь только личными мотивами (и "ради справедливости" конечно) ??
В конце ещё раз просуммирую:
1) хотите ПОЛНОЙ справедливости для всех - в начале месяца одинаковое число очков для всех и никаких доп. начислений
2) такая справедливость автоматом уберёт из тем десятки и сотни спам-камментов, а времени на ресурсе все (включая и вас) станут проводить только меньше. Как результат упадёт и выгода администрации ресурса - на и какие вам тогда призы??
3) уберут призы за лучший комментарий и Народный обозреватель, и камменты под каждой темой превратятся просто в унылое отмечание "Я тоже здесь" ради 50-70 очков, плюс "разборки" фанов различных клубов - я (как думаю и многие) такие комментарии просто перестану читать, и буду быстро просматривать только сами новости (опять та же спираль что и выше - меньше времени на ресурсе, меньше и выгоды для администрации - зачем предоставлять призы?)
Моё вам предложение друзья, попросите создать отдельную группу (на манер группы Всеволода Боброва) для прогнозистов, в которой не будет начисления доп. очков, а все игроки будут играть только на строго определённый изначально "бюджет" - поверьте вам самим такая "справедливость" не понравится... =)) И помните друзья - вы используете ресурс, предоставляемый вам администрацией сайта, НУ НЕ МОЖЕТ ТУТ БЫТЬ НИКАКОЙ ДЕМОКРАТИИ - правила составляют администраторы, а вы можете соглашаться и играть, либо не играть =))
Всем вам успехов господа (и дамы, если есть, конечно), как в завтрашнем финале КП (кто вышел в финал), так и вообще, помните - конкурс прогнозов, это далеко не самое важное в жизни... И спасибо, если не поленились дочитать до конца =))
Все наверняка знают, что у меня два аккаунта, так вот на одном из них я заработал 18800 очков за месяц и выиграл на ставках 26828 очков (5-й результат среди 2-х мест в группах и 16 в общем рейтинге), а на этом аккаунте заработал для ставок и того меньше - 17370 (из них 1650 не использовал) и умудрился, не без доли везения и случайности выиграть группу.
Не возводите этот конкурс в разряд фетиша, играйте для удовольствия. А хотите выигрывать, или научитесь рисковать, думать, или живите на сайте и пишите красивые высказывания, чтобы быть лучшими и вам начисляли кучу очков для ставок.
С уважением ко всем ШМЕЛЬ 258 ( SHMEL)
Все наверняка знают, что у меня два аккаунта, так вот на одном из них я заработал 18800 очков за месяц и выиграл на ставках 26828 очков (5-й результат среди 2-х мест в группах и 16 в общем рейтинге), а на этом аккаунте заработал для ставок и того меньше - 17370 (из них 1650 не использовал) и умудрился, не без доли везения и случайности выиграть группу.
Не возводите этот конкурс в разряд фетиша, играйте для удовольствия. А хотите выигрывать, или научитесь рисковать, думать, или живите на сайте и пишите красивые высказывания, чтобы быть лучшими и вам начисляли кучу очков для ставок.
С уважением ко всем ШМЕЛЬ 258 ( SHMEL)