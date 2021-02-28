Конте: «Лукаку похож на игрока в американский футбол»

Главный тренер «Интера» порассуждал об игре форварда «нерадзурри» .

Заявлять, что Лукаку хорош, когда имеет свободное пространство, – значит, сильно упрощать. Только пустите его в штрафную. Сомневаюсь, что Лукаку или Лаутаро нравятся защитникам.

Лукаку – очень неординарный футболист. Он центральный форвард, принимающий забросы, при этом очень скоростной. Он похож на игрока в американский футбол.