Тухель: «Хаверц ещё скажет своё слово в „Челси“»

Главный тренер «Челси» пообещал чаще выпускать на поле полузащитника .

С тех пор как я здесь, единственное, что мешало Каю вносить свой вклад в успех команды – это травма, больше ничего. Я вижу перед собой парня, который полностью предан делу, принял смелое решение отправиться за рубеж в столь юном возрасте, выйти из зоны комфорта, принять вызов и постараться конкурировать в одной из сильнейших команд самого сложного чемпионата.

Он талантлив, безмерно талантлив, и я вижу перед собой парня, который еще скажет свое слово в «Челси». Я абсолютно уверен, потому что сочетание его качеств дает мне основания полагать, что он сыграет важную роль в этом клубе. Он решительно настроен выполнить свою миссию. Мы найдем для него его место на поле и дадим столько времени, сколько ему потребуется, но он уже готов, и мы рады, что он вернулся в состав [после травмы]. Это усилит наши атакующие возможности. В этом нет сомнений.

Это уникальный игрок. Мне пока не очень ясно, где его место на поле. Должна ли это быть какая-то конкретная позиция, или он может сочетать разные амплуа? На сегодняшний момент мы размышляем над позициями «девятки» и «десятки». Он уверенно играет в штрафной, он прекрасно чувствует себя в атаке. Он умеет забивать головой, идеально рассчитывает время, чтобы ворваться в штрафную, у него отличный удар, он умеет собраться и занимает верные позиции у ворот противника.