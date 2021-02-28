Мозес — о кубковом матче с «Динамо»: «Мяч попал в плечо!»

Защитник «Спартака» прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «красно-белых» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР.

Главное — не зацикливаться и смотреть вперед. В воскресенье новая игра в другом турнире. Нужно подготовиться к ней со свежей головой.