Мозес — о кубковом матче с «Динамо»: «Мяч попал в плечо!»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «красно-белых» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».
Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР.
Главное — не зацикливаться и смотреть вперед. В воскресенье новая игра в другом турнире. Нужно подготовиться к ней со свежей головой.
Страсти по этому неоднозначному футбольному эпизоду ещё долго не утихнут, потому что СМИ, освещающие спортивные события, включая комментаторов Матч-ТВ Генича, Шмурнова, Черданцева и им подобных, будут оспаривать справедливость судейского решения.
Страсти по этому неоднозначному футбольному эпизоду ещё долго не утихнут, потому что СМИ, освещающие спортивные события, включая комментаторов Матч-ТВ Генича, Шмурнова, Черданцева и им подобных, будут оспаривать справедливость судейского решения.
Такое нужно реализовывать.
Тем более игроку, с твоим опытом.
Такое нужно реализовывать.
Тем более игроку, с твоим опытом.
Чем руководствовался судья, все мы прекрасно знаем.
Чем руководствовался судья, все мы прекрасно знаем.