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Мозес — о кубковом матче с «Динамо»: «Мяч попал в плечо!»

28 февраля 2021, 11:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «красно-белых» в матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Еще и желтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался ВАР.

Главное — не зацикливаться и смотреть вперед. В воскресенье новая игра в другом турнире. Нужно подготовиться к ней со свежей головой.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 февраля в 16:15
Да я не ставлю под сомнение Вашу компетентность в футболе. Я просто заостряю внимание, на то, как эту проблему освещают в СМИ, подогревая страсти меду болельщиками разных команд
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 16:05, ред.
Мозес, в обычном, не анатомическом словоупотреблении под плечом понимается не "верхняя часть руки", а часть туловища от шеи до руки. Анатомически эта часть соответствует плечевому суставу и надплечью, то есть — поясу верхних конечностей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
28 февраля в 15:56
Я сам маленько в футбол играл, много смотрю футбола и кое что понимаю и в правилах, и в судействе
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 февраля в 15:52
Доброго Здоровья. Анатолий!
Страсти по этому неоднозначному футбольному эпизоду ещё долго не утихнут, потому что СМИ, освещающие спортивные события, включая комментаторов Матч-ТВ Генича, Шмурнова, Черданцева и им подобных, будут оспаривать справедливость судейского решения.
Caniggia
Caniggia
28 февраля в 13:56
Английский рефери принимал решение в окружении нескольких российских рефери, которые на этот раз решили дружно поддержать коллегу Левникова в его решении, дабы избежать большого скандала в матче, где это решение сыграло определяющую роль в итоговом результате принципиальных соперников. Я ни на что не намекаю, так, мысли в слух.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
28 февраля в 13:45
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 13:43
    А со мной не надо соглашаться, надо просто быть объективным, а не ссылаться на английского рефери. Возможно, если бы спросили аргентинского судью, он сказал бы другое. Впрочем, я понимаю, ромбик Спартака перед глазами не позволяет быть объективным.....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    28 февраля в 13:43
    Если Мозес прав, то значит не права ЭСК РФС при участии английского рефери, которая ЕДИНОГЛАСНО подтвердила, что была игра рукой и пенальти верно назначено.? Однако, смело пишите, уважаемый.
    Caniggia
    Caniggia
    28 февраля в 13:40
    Пенальти в ворота ЦСКА, скорее, был, чем не был, там касание было ниже плеча и сам мяч направлялся в сторону ворот или в сторону партнёра атакующего игрока. Главное, факт попадания мяча в руку был, что стало возможной причиной непопадания мяча к игроку Локо, который мог забить гол. Как то так. Ну а на теле Мозеса, видимо, как посчитал Левников (наверное, он круто рубит в анатомии), плечо отсутствует, как класс и его руки сразу переходят в туловище.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    28 февраля в 13:38
    Ответ не в тему. Чел источал гнев и возмущение по причине затяжки рассмотрения эпизода с Мозесом. Я ему напомнил, что эпизод давно рассмотрен и ЭСК ( с англичанином) подтвердила правильность назначения пенальти за игру рукой Мозеса. А педалирование этой темы - это и есть поиск заговоров против Спартак. В чем я не прав? По поводу вчерашней игры я достаточно много и подробно высказался вчера и не встретил гнева и возмущения даже среди твоих единомышленников КБ. Поэтому твой выпад насчет "ершистости" просвистел мимо.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    28 февраля в 13:32
    Я сослался на решение ЭСК РФС, которая ЕДИНОГЛАСНО с участием английского рефери подтвердила правильность назначения пенальти за игру рукой Мозеса. Мое согласие с решением профессионалов - это с Вашей точки зрения проявление необъективности ? Могу ли я понимать вашу реплику так, что , если бы я с Вами согласился, то был бы объективным? Вы, меня, уважаемый , разочаровали. Жаль.
    Брулин
    Брулин
    28 февраля в 12:57
    Ты бы, Витя, не про пенальти больше думал, а о том, как умудрился бездарно пробить после удара Понсе.
    Такое нужно реализовывать.
    Тем более игроку, с твоим опытом.
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 12:57
    Меня всегда поражает то обстоятельство, что непримиримые болельщики команд хотят быть необъективными даже тогда, когда просто надо сказать правду, а не смотреть на клубную эмблему.... Добрый день.
    leopit
    leopit
    28 февраля в 12:46
    Опять слёзы,опять величайшая несправедливость мира и тотальный судейский прессинг судей против тарасовцев!!Как же это знакомо!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    28 февраля в 12:36
    А вчера игроку Локо за то же самое, этот же судья не дал жёлтую. Мелочи жизни?).
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 12:27
    добрый день Анатолий! почему такой ершистый сегодня? не любимая ли команда виновата в плохом настроении? на шутку мою обиделся в прошлый раз про Овчинникова и Онопко😆, а ведь в любой шутке всегда есть доля правды, Васина Лисакович вчера оставил в дураках и пробил не сказать чтобы в самый угол ворот, считаю вратарь цска мог потащить первый мяч...ну ничего, в 16 часов обсудим дебют Промеса в Спартаке😉
    pomor45
    pomor45
    28 февраля в 12:26
    У всех рука от места соединения с плечом в бытовом понимании до кончиков пальцев, а у Мозеса по анатомии - от локтевого сустава, а выше - плечо.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    28 февраля в 12:16, ред.
    Этот эпизод давно оценён ЭСК РФС. будь внимательнее. Может хватит искать заговоры против Спартака? Или цену набиваешь?
    beefs
    beefs
    28 февраля в 12:14
    все еще не успокоитесь, да забудьте, это откат за прошлое...
    makkie
    makkie
    28 февраля в 12:14
    Показательно, как долго эксперты из РФС тянут с анализом эпизода. Наверное ищут за что бы зацепиться. Клоунада!
    d_fincher
    d_fincher
    28 февраля в 12:03, ред.
    100% никакого пенальти там не было. Мозес позволил себе движение плечом лишь потому, что четко знал: плечо не относится к определению "игра рукой". Это - футбольные правила.

    Чем руководствовался судья, все мы прекрасно знаем.
    shlomo
    shlomo
    28 февраля в 11:51
    Наверное Мозес прав....было плечо....но ...забивать Спартак должен был, а так.. смотри на табло...
    Caniggia
    Caniggia
    28 февраля в 11:47
    Действительно, новые трактовки правил доходят до маразма! Там чистейшее плечо было.
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