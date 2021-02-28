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Мостовой: «„Спартак“ — фаворит матча с „Рубином“»

28 февраля 2021, 10:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

У «Спартака» шансов побольше, чем у «Рубина». Они фавориты. Трудно говорить о «Рубине» — про них как-то мало информации. Где они играли, тренировались? Интересно посмотреть на главное приобретение «Спартака» — Промеса. Если он забьёт – будет здорово. Хотел бы я, чтобы он забил? Я что, его персональный болельщик? Он может решить судьбу матча своими индивидуальными действиями. За это его и ценят не только в «Спартаке», но и во всём чемпионате. Другое дело, что он три года отсутствовал. Мы видели, что в Европе он себя не показал.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
28 февраля в 12:42
Это хорошо , поставил на победу Рубина 5 тыс , получу 25 тыс !)
ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 12:16
Спартак сейчас настолько непредсказуем, что фаворитом его трудно назвать
VAN ARM
VAN ARM
28 февраля в 11:10
Леня любит вас и надеюсь отгрузит по максиму)))
R0100V
R0100V ответ shlomo (раскрыть)
28 февраля в 11:06, ред.
(с) Вот объясните мне о каком понимании вы пишите, когда ставите на ставку Локомотив - Тамбов кэф 13 (ничья).....


1. Дефицит очков
2. Тамбов - пересобранная команда ноунейм, от которой в первом официальном матче (тем более КУБКОВОМ) можно было ждать любой результат в т.ч. и минимальную победу за счёт шального стандарта !
3. Даже учитывая явное аутсайдерство Тамбова, в каждой 20-30 (плюс, минус) игре любого чемпионата последний аутсайдер гарантированно дёргает явного лидера !
4. Адреналин
Если вам это ТАК не понятно, бросайте ставки и переходите на написание мемуаров

Ну и пятое, последнее - призы, в отличие от адреналина в крови, не интересуют от слова совсем, поэтому могу позволить себе играться на больших коэффициентах целый месяц, а если есть предварительный гандикап, то от ближайшего преследователя уйти буквально в последний день, опять же получив свою порцию положительного адреналина
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
28 февраля в 10:48
А Рубин выиграет!
Ironigor
Ironigor
28 февраля в 10:38
Если Было-бы всё так просто,не было-бы так грустно потом этому фавориту смотреть на табло с грустной физиономией лёгкого шока !!! Будем делать смотреть !!! Всем добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 февраля в 10:37
Надеется на Промеса, что он в первой игре выйдет на поле и сделает нужный результат немного опрометчиво. В кубковой игре "Спартак" проиграл, значит пока еще находится в неоптимальной форме. Плюс присутствует определенное психологическое давление, потому что появился реальный шанс выйти на чистое второе место, что тоже может сыграть в минус. Форма "Рубина" остается загадкой, то есть если "Спартак" фаворит, то явно не безоговорочный.
shlomo
shlomo ответ R0100V (раскрыть)
28 февраля в 10:36
Добра Вам!.....

(с) ....Что зазорного в проигрыше ставки с кф > 5 ? По-моему, зазорно обратное , а именно слив ставок с кф < 1.5, что говорит о полном непонимании предмета....

Вот объясните мне о каком понимании вы пишите, когда ставите на ставку Локомотив - Тамбов кэф 13 (ничья)..... вот просто объясните мне ход ваших мыслей????

(с) ....только когда все участники теоретически находились бы в одинаковых тепличных условия

Вы же грамотный и разумно мыслящий ( Вы не чета некоторым "горлопанам" и "тролям"..... и думаю, что Вы прекрасно понимаете, что даже просто теоретически нельзя сделать уравниловку....и даже при условии (как это было на сайте Бомбардира) выдать всем 10 тыщ, а далее этими деньгами ставя ставки и зарабатывая на остальные.... так могу Вас заверить, что было еще больше "срача" по поводу неравенства... одни сутками ставили, а другие всего несколько ставок (плюс еще были трения)....

То что было предложено всеми ниже написавшими я могу отнести и в свой адрес..... если у меня (пока) есть время, то я довольно много его провожу на сайте, когда у меня его не будет, то по крайней мере возмущаться не буду ....НЕ ходят в "чужой монастырь со своим уставом"..... и каждый играющий должен понимать, что он или принимает условие игры и играет или.....

Извините, что влез опять со своим мнение....никого обидеть не хочу...
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 10:35
В каждом матче есть фаворит.
Союзник противников
Союзник противников
28 февраля в 10:32
Семнадцать лет "Спартак" был фаворитом,
из них шестнадцать оказался битым...
112910415
112910415
28 февраля в 10:27
фаворит-то фаворит ...
но надо ещё и сыграть хорошо !
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 10:19
На бумаге фаворит....
shlomo
shlomo
28 февраля в 10:19
Фаворит это не значит что выиграет
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