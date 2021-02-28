Мостовой: «„Спартак“ — фаворит матча с „Рубином“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

У «Спартака» шансов побольше, чем у «Рубина». Они фавориты. Трудно говорить о «Рубине» — про них как-то мало информации. Где они играли, тренировались? Интересно посмотреть на главное приобретение «Спартака» — Промеса. Если он забьёт – будет здорово. Хотел бы я, чтобы он забил? Я что, его персональный болельщик? Он может решить судьбу матча своими индивидуальными действиями. За это его и ценят не только в «Спартаке», но и во всём чемпионате. Другое дело, что он три года отсутствовал. Мы видели, что в Европе он себя не показал.