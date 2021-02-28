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Пилипчук: «Педро Роша понравился»

28 февраля 2021, 09:24
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Брянск)ДинамоМатч завершен

Наставник «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал результат матча против брянского «Динамо» в очередном туре ФНЛ.

Хорошая была игра, обе команды показали содержательный футбол. Было много моментов, футбол нельзя назвать весенним.

Что касается усиления из основного состава, то мы для этого и работаем. Если для первой команды важно, чтобы игроки получали игровую практику, то мы им ее даем. Педро Роша понравился: видна квалификация игрока. Вся команда сегодня работала очень хорошо, ребята хорошо двигались. Я остался доволен.

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КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 09:58
Он игрок как раз для такого уровня.
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