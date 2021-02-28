Пилипчук: «Педро Роша понравился»

Наставник «Спартака-2» прокомментировал результат матча против брянского «Динамо» в очередном туре ФНЛ .

Хорошая была игра, обе команды показали содержательный футбол. Было много моментов, футбол нельзя назвать весенним.

Что касается усиления из основного состава, то мы для этого и работаем. Если для первой команды важно, чтобы игроки получали игровую практику, то мы им ее даем. Педро Роша понравился: видна квалификация игрока. Вся команда сегодня работала очень хорошо, ребята хорошо двигались. Я остался доволен.