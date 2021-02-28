Бояринцев: «Есть сомнения, что Промес сохранил кураж, который был раньше»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о переходе нападающего в «Спартак».

Он добавит креатива, если заиграет с той же мотивацией, что и в 2014-м. С другой стороны, «Аякс» борется за первое место в Голландии, участвует в Лиге Европы и просто так не отпустил бы полезного игрока. В какой Квинси форме? В хорошем состоянии он, конечно, разнообразит атаку, но, честно говоря, есть сомнения, что он сохранил запал и кураж, который был несколько лет назад.