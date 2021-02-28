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Бояринцев: «Есть сомнения, что Промес сохранил кураж, который был раньше»

28 февраля 2021, 10:31

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о переходе нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

Он добавит креатива, если заиграет с той же мотивацией, что и в 2014-м. С другой стороны, «Аякс» борется за первое место в Голландии, участвует в Лиге Европы и просто так не отпустил бы полезного игрока. В какой Квинси форме? В хорошем состоянии он, конечно, разнообразит атаку, но, честно говоря, есть сомнения, что он сохранил запал и кураж, который был несколько лет назад.

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Союзник противников
Союзник противников ответ stavr74 (раскрыть)
28 февраля в 11:53
Нет! Это была "другая река",о чём и сказал Гераклит. "Нельзя дважды войти В ОДНУ И ТУ ЖЕ реку" = "всё течёт,всё изменяется".
Союзник противников
Союзник противников
28 февраля в 11:50
    Ironigor
    Ironigor
    28 февраля в 10:59
    А ведь сомнения они такие !!! Время покажет.
    stavr74
    stavr74
    28 февраля в 10:59
    нельзя войти в реку дважды
    хотя примеры есть, тот же вагнер в цска приходил
    oFANATo
    oFANATo
    28 февраля в 10:34
    У Промеса кураж был от бани с Глушаковым....а Глушакова больше нет в спартаке.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 февраля в 10:34
    Сегодня всё и увидим с Рубином!
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