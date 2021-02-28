Черданцев: «Назначение Тедеско в „Спартак“ было ошибкой»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал работу в «Спартаке».

Если мы говорим про сейчас, то «Спартак» — это команда с невыстроенной тактикой, у которой нет игры. Ее Тедеско не выстроил, что главное доказательство того, что, по моему мнению, назначение Тедеско было ошибкой. На мой взгляд, его квалификация не соответствует амбициям и задачам «Спартака». Он был бы хорошим тренером для скромной команды, которая борется за выживание или хочет в одном сезоне сотворить сенсацию и выстрелить, но это не про «Спартак».

«Спартак» должен побеждать в каждом матче, играя в атакующий футбол, имея свой почерк и отличаясь по игре ото всех, потому что у этого клуба есть стиль, складывавшийся десятилетиями.