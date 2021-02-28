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Черданцев: «Назначение Тедеско в „Спартак“ было ошибкой»

28 февраля 2021, 11:50

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

Если мы говорим про сейчас, то «Спартак» — это команда с невыстроенной тактикой, у которой нет игры. Ее Тедеско не выстроил, что главное доказательство того, что, по моему мнению, назначение Тедеско было ошибкой. На мой взгляд, его квалификация не соответствует амбициям и задачам «Спартака». Он был бы хорошим тренером для скромной команды, которая борется за выживание или хочет в одном сезоне сотворить сенсацию и выстрелить, но это не про «Спартак».

«Спартак» должен побеждать в каждом матче, играя в атакующий футбол, имея свой почерк и отличаясь по игре ото всех, потому что у этого клуба есть стиль, складывавшийся десятилетиями.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
28 февраля в 16:34
Многие спартачи до сих пор верят в то, что он тренер...
pioner1987
pioner1987 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 февраля в 15:05
вроде шальке в плей-офф играл уже с другим тренером
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
28 февраля в 13:56
Да , Тедеско ,конечно ,не айс и игры как не было так и нет ,но всё же в сто раз лучше ,чем пиджак Кононов !
CSKA2012
CSKA2012
28 февраля в 13:42
Ой не 61и чердак, а ты вместо комментариев всегда тупо орёшь )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 февраля в 13:15, ред.
Игра в Европейских кубков продемонстрировала уровень российских клубов. Не отдельно взятого "Спартака", "Зенита", "ЦСКА", "Краснодара", "Локомотива", а общий очень неважный уровень российского футбола. "Шальке", когда его тренировал Тедеско выходил в плей-офф Лиге Чемпионов. Способен ли какой-нибудь российский клуб в сегодняшних реалиях подобное проделать - нет, да и третье место могут занять только при одном достаточно слабом сопернике, каким стал "Ренн" в группе "Краснодара". Так что с имперскими амбициями, что Тедеско не уровень "Спартака" не согласен.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 февраля в 12:28
Таких ошибок по всей стране хватает. Ничего ещё живём.
berda2003
berda2003
28 февраля в 12:22
понятно, что чердак на з/п в спартаке, но если такой умный, что ж ты сразу не упал на колени перед федуном и не сказал: "барин, разреши слово молвить?.." нет же, дифирамбы пел 14ку у кромки поля...
makkie
makkie
28 февраля в 12:15
Спасибо, Жора!
Теперь точно в ЛЧ по итогам сезона попадём 😄
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
28 февраля в 12:11
Чердак не любит легион. Если внимательно слушать его в комментариях сплошь любовь к таким деревьям, как Дзю, или без критики оных. Начинает крутить, вилять, идут отмазы. Было противно вчера, как он начал топить Рондона. Футболиста, который пробил больше всех по воротам Локо. Из 6 ударов, три по-моему на его счету. Учитывать надо что это первый матч . То же самое было про Энджуке. Хорошо, что Журавель остановил его, сказав, что Рондон играет первый матч. Ну нельзя так. Или хотя бы быть объективным. Успевает ещё оправдывать себя). Когда Влашич выходил один на один, но попал в не игры. Орал то как). А потом, типа я боковым зрением увидел, что боковой поднял флажок). Лицемер!).
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 12:03
Также как и ошибка назначения Чердака на срач тв да и ваще его работа комментатором)))
drug01
drug01
28 февраля в 12:01
Сезон не кончился будем смотреть
Bastardo
Bastardo
28 февраля в 11:53
Хороший знак для КБ, ведь если чердак прогнозирует одно, выходит совсем по-другому
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