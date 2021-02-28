Мозес: «Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнёв»

Нигерийский футболист Виктор Мозес рассказал, как переходил в московский клуб из «Челси» на правах аренды.
Директор «Челси» Марина Грановская общалась с моим агентом и объяснила, почему «Спартак» — лучший вариант. А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие.
Как описываю «Спартак» своим друзьям? Говорю им, что это российский МЮ. Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнёв… Бакаев и Зобнин? Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…