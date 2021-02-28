ГлавнаяНовости

Мозес: «Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнёв»

28 февраля 2021, 11:45

Нигерийский футболист Виктор Мозес рассказал, как переходил в московский клуб из «Челси» на правах аренды.

Директор «Челси» Марина Грановская общалась с моим агентом и объяснила, почему «Спартак» — лучший вариант. А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие.

Как описываю «Спартак» своим друзьям? Говорю им, что это российский МЮ. Большой клуб, где создана семейная атмосфера. Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнёв… Бакаев и Зобнин? Да, и другие парни. Атмосфера отличная. Так что говорю о «Спартаке» только хорошие слова. Еще бы на улице стало хоть немного теплее…

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии3
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии3
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии11
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
28 февраля в 14:37
"Грановская и Зарема пообщались между собой и отправили меня в "Спартак".
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
28 февраля в 12:31
Это он на нигерийский манер фамилии перевёл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 12:07
Обычно правду говорят после ухода...
ДАША Д
ДАША Д
28 февраля в 12:06
Вот Спартак как раз его уровень.
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 11:58
Хорошо, когда всё нравится...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100