Мозес: «Мне нравится коллектив, здесь классные ребята: Бакайе, Зобнёв»

Нигерийский футболист рассказал, как переходил в московский клуб из «Челси» на правах аренды.

Директор «Челси» Марина Грановская общалась с моим агентом и объяснила, почему «Спартак» — лучший вариант. А потом я сам стал гуглить про клуб, посмотрел несколько ярких видео и понял, насколько у команды богатая история. Поэтому довольно быстро дал согласие.