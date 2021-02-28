Гвардиола побил рекорд Моуриньо

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче очередного тура АПЛ.
Для рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й во главе английской команды во всех турнирах. Для достижения данной отметки испанскому специалисту потребовалось 273 игры. Таким образом, он превзошел достижение Жозе Моуриньо, который одержал 200-ю победу с «Челси» в 309 матчах.
200 — In what was just his 273rd game in charge of Manchester City, Pep Guardiola picked up his 200th victory with the Citizens – the fewest games needed by a manager of an English top-flight side to reach 200 wins in all competitions. Legacy. pic.twitter.com/rv5BkgoIio— OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021
Гвардиоле повезло с составом в Барселоне .
Он уже без Барселоны добился многого и с другими футболистами.
Не признавать его гениальность - быть глупцом
Гвардиоле повезло с составом в Барселоне .
Он уже без Барселоны добился многого и с другими футболистами.
Не признавать его гениальность - быть глупцом
Как уже говорил, я не играю в КП. Но иногда делаю ставки просто проверить свои предматчевые расклады. Когда-то я поставил 2000 очков на победу Гибралтара в игре с Арменией. Коэффициент был более 50-ти. Одной ставкой я выиграл третье место в месячной сводной таблице (первые два достались таким же игрокам, сделавшим ровно такую же ставку). И вот вопрос - две тысячи очков есть у всех, как оказалось, ими можно не только успешно распорядиться, но и взять даже призовое место. Как на это может повлиять упразднение "Лучшего комментария" и "Народного обозревателя"?
Кто-то скрупулёзно собирает любые доступные очки, а потом делает ставки с максимально возможным выигрышем, с коэффициентами 1,1-1,5-2,0; а потом появляется кто-то, кто и не игрок вовсе, а просто решил сделать разовую ставку, и одной этой ставкой берёт больше ста тысяч очков. Как это можно уровнять и как от этого застраховаться?
Не даром же это конкурс, в каждом конкурсе есть победители и проигравшие, есть разные стратегии ведения игры. Можно сделать за месяц пятьдесят ставок с коэффициентом 1,1 и все выиграть, но при этом не войти в те двадцать счастливчиков (или 25-ть, прошу извинить моё невежество, я всё-таки не игрок), которые получат вип-статус и призы. А можно сделать десять ставок и проиграть в девяти, но десятой обеспечить себе очень высокое итоговое место.
Всё решает стратегия, а не количество очков за комментарий. Ведь правила для всех одинаковые. Нет же ни у кого привилегии никакой.
То, что вы недовольны победами одних и тех же людей, не является предвзятостью Соккера. Повторю свою мысль, уже озвученную друзьям, - фавориты ЛЧ, например, всегда одни и те же. И побеждают в турнире одни и те же клубы. Но это же не значит, что им дают какие-то преференции. А условный Спартак, никогда не побеждающий в турнире, не просит за победу другим начислять по три очка, а за его победу по десять, чтобы попытаться конкурировать с более сильными клубами.
Так и в КП. Побеждают если одни и те же, значит они более сильные, вот и всё. Тяжело принять поражение, всегда хочется найти возможности победить, я это понимаю, но если вы не можете со своей привычной тактикой этого сделать, может быть стоит сменить тактику, а не правила, которые повторю, едины для всех.
Ну и последнее. Что мешает вам попадать в "Лучший комментарий" и "Народный обозреватель"? В жизни не поверю, что если каждый из вас напишет ёмкий и интересный комментарий, то его не пустит Администрация в "Лучший".
Всё же в ваших руках. Понятное дело, что проще написать три слова под двадцатью новостями, чем выдать один интересный коммент, но это же ваш осознанный выбор. Вы можете не тратить время на написание этих двадцати, а потратить его на сочинение хорошего комментария, который выведут в "Лучший". А потом вам самим это понравится и вы начнёте активную деятельность, состоящую из интересных к прочтению "Лучших комментариев". Тем самым и себе заработаете так нужные вам очки для ставок, и обычных читателей сайта порадуете своим анализом игр и новостей - вас будет интересно читать.
Я понимаю, что каждый останется при своём. Человек, который ленится или обладает недостаточно обширными знаниями для интересного изложения своих мыслей, всегда будет видеть предвзятость по отношению к тем, у кого и трудолюбие есть и мысли интересные. Но это же не значит, что нужно урезать в чём-то "интересного трудоголика", может быть лучше поднять свой уровень и отбросить ленность?
Извините за много букв, но я эту ситуацию вижу таким образом.
Как уже говорил, я не играю в КП. Но иногда делаю ставки просто проверить свои предматчевые расклады. Когда-то я поставил 2000 очков на победу Гибралтара в игре с Арменией. Коэффициент был более 50-ти. Одной ставкой я выиграл третье место в месячной сводной таблице (первые два достались таким же игрокам, сделавшим ровно такую же ставку). И вот вопрос - две тысячи очков есть у всех, как оказалось, ими можно не только успешно распорядиться, но и взять даже призовое место. Как на это может повлиять упразднение "Лучшего комментария" и "Народного обозревателя"?
Кто-то скрупулёзно собирает любые доступные очки, а потом делает ставки с максимально возможным выигрышем, с коэффициентами 1,1-1,5-2,0; а потом появляется кто-то, кто и не игрок вовсе, а просто решил сделать разовую ставку, и одной этой ставкой берёт больше ста тысяч очков. Как это можно уровнять и как от этого застраховаться?
Не даром же это конкурс, в каждом конкурсе есть победители и проигравшие, есть разные стратегии ведения игры. Можно сделать за месяц пятьдесят ставок с коэффициентом 1,1 и все выиграть, но при этом не войти в те двадцать счастливчиков (или 25-ть, прошу извинить моё невежество, я всё-таки не игрок), которые получат вип-статус и призы. А можно сделать десять ставок и проиграть в девяти, но десятой обеспечить себе очень высокое итоговое место.
Всё решает стратегия, а не количество очков за комментарий. Ведь правила для всех одинаковые. Нет же ни у кого привилегии никакой.
То, что вы недовольны победами одних и тех же людей, не является предвзятостью Соккера. Повторю свою мысль, уже озвученную друзьям, - фавориты ЛЧ, например, всегда одни и те же. И побеждают в турнире одни и те же клубы. Но это же не значит, что им дают какие-то преференции. А условный Спартак, никогда не побеждающий в турнире, не просит за победу другим начислять по три очка, а за его победу по десять, чтобы попытаться конкурировать с более сильными клубами.
Так и в КП. Побеждают если одни и те же, значит они более сильные, вот и всё. Тяжело принять поражение, всегда хочется найти возможности победить, я это понимаю, но если вы не можете со своей привычной тактикой этого сделать, может быть стоит сменить тактику, а не правила, которые повторю, едины для всех.
Ну и последнее. Что мешает вам попадать в "Лучший комментарий" и "Народный обозреватель"? В жизни не поверю, что если каждый из вас напишет ёмкий и интересный комментарий, то его не пустит Администрация в "Лучший".
Всё же в ваших руках. Понятное дело, что проще написать три слова под двадцатью новостями, чем выдать один интересный коммент, но это же ваш осознанный выбор. Вы можете не тратить время на написание этих двадцати, а потратить его на сочинение хорошего комментария, который выведут в "Лучший". А потом вам самим это понравится и вы начнёте активную деятельность, состоящую из интересных к прочтению "Лучших комментариев". Тем самым и себе заработаете так нужные вам очки для ставок, и обычных читателей сайта порадуете своим анализом игр и новостей - вас будет интересно читать.
Я понимаю, что каждый останется при своём. Человек, который ленится или обладает недостаточно обширными знаниями для интересного изложения своих мыслей, всегда будет видеть предвзятость по отношению к тем, у кого и трудолюбие есть и мысли интересные. Но это же не значит, что нужно урезать в чём-то "интересного трудоголика", может быть лучше поднять свой уровень и отбросить ленность?
Извините за много букв, но я эту ситуацию вижу таким образом.