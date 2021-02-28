Гвардиола побил рекорд Моуриньо

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28 февраля 2021, 12:16

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче очередного тура АПЛ .

Для рулевого «горожан» эта победа стала 200-й во главе английской команды во всех турнирах. Для достижения данной отметки испанскому специалисту потребовалось 273 игры. Таким образом, он превзошел достижение , который одержал 200-ю победу с «Челси» в 309 матчах.