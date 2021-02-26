Шортайр стал самым молодым игроком МЮ, когда-либо выступавшим в еврокубках

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26 февраля 2021, 03:25

Вингер «Манчестер Юнайтед» дебютировал в еврокубках в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:0).

Англичанин вышел на замену на 76-й минуте вместо Мэйсона Гринвуда. На момент дебюта Шортайру исполнилось 17 лет и 23 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории МЮ , когда-либо выходившим на поле в еврокубковом матче.

Сам Шортайр позже прокомментировал своё достижение в твиттере.