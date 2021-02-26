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Шортайр стал самым молодым игроком МЮ, когда-либо выступавшим в еврокубках

26 февраля 2021, 03:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Вингер «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр дебютировал в еврокубках в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:0).

Англичанин вышел на замену на 76-й минуте вместо Мэйсона Гринвуда. На момент дебюта Шортайру исполнилось 17 лет и 23 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории МЮ, когда-либо выходившим на поле в еврокубковом матче.

Сам Шортайр позже прокомментировал своё достижение в твиттере.

Дебют в еврокубках дарит невероятные чувства! Стать самым молодым игроком в еврокубках в истории МЮ — это невероятная честь и повод для гордости для меня и моей семьи! Вперёд, в следующий раунд.

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Василий 50
Василий 50
26 февраля в 03:56
Памятный день в жизни
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 03:45
Удачи в дальнейшем
ОПС
ОПС
26 февраля в 03:29
Жизнь только начинается.
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