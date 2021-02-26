Шортайр стал самым молодым игроком МЮ, когда-либо выступавшим в еврокубках

Вингер «Манчестер Юнайтед» Шола Шортайр дебютировал в еврокубках в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (0:0).
Англичанин вышел на замену на 76-й минуте вместо Мэйсона Гринвуда. На момент дебюта Шортайру исполнилось 17 лет и 23 дня. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории МЮ, когда-либо выходившим на поле в еврокубковом матче.
Сам Шортайр позже прокомментировал своё достижение в твиттере.
Дебют в еврокубках дарит невероятные чувства! Стать самым молодым игроком в еврокубках в истории МЮ — это невероятная честь и повод для гордости для меня и моей семьи! Вперёд, в следующий раунд.