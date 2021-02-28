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Хинкель: «Красная карточка изменила ход встречи с „Рубином“»

28 февраля 2021, 16:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение московского клуба в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Прежде всего мы расстроены результатом. В начале понадобилось время, чтобы вернуться, команда нервничала. Моментов не было ни у кого в первом тайме, только подступы к штрафной. Красная карточка изменила ход встречи. Второй тайм начали хорошо, соперник растерялся, но мы просто пропустили первый гол. Нужно обороняться лучше, в меньшинстве сложно отыгрываться. Даже когда составы выровнялись, нужно много сил. «Рубин» хорошо оборонялся, потом забил второй.

Два поражения подряд и мало моментов? На сборах было всё хорошо, да, сегодня мы потерпели первое поражение в РПЛ. Но предыдущий матч был в другом турнире. На сборах никаких проблем не было.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
28 февраля в 18:37
Хинкель: «Красная карточка изменила ход встречи с „Рубином“»
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Какая "глубокая" мысль!
112910415
112910415
28 февраля в 17:43
после удаления только и заиграли ...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
28 февраля в 17:20
Дайте Тедеске поработать.
Брулин
Брулин
28 февраля в 17:19
Кто в какой форме как говорится демонстрирует результат на табло
ABir
ABir
28 февраля в 17:08
Рассказывает красиво, но похоже, ещё один сезон коту под хвост. Придут другие и начнут заново под себя строить команду и говорить, что предшественники шли не той дорогой
Cat01
Cat01
28 февраля в 17:06
Счёт по игре молодцы
STVA 1
STVA 1
28 февраля в 17:02
Вот оно че Михалыч!!! Все было хорошо и на тебе.
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 17:00, ред.
Нужно вернуть Робсона из его мясной лавки и предложить поиграть вновь за спартак, будет не хуже Промеса.
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 16:54
На сборах было тепло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 16:53
Просто Лёня хороший тренер!
Kaguzuti
Kaguzuti
28 февраля в 16:53
Смешно сказал, лучше бы подпрыгнул.
mihaluch
mihaluch
28 февраля в 16:52
На сборах не было проблем потому что не было Проьеса.
beefs
beefs
28 февраля в 16:49
надо же, все прекрасно и вдруг...
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