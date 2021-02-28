Хинкель: «Красная карточка изменила ход встречи с „Рубином“»

Помощник главного тренера «Спартака» прокомментировал поражение московского клуба в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Прежде всего мы расстроены результатом. В начале понадобилось время, чтобы вернуться, команда нервничала. Моментов не было ни у кого в первом тайме, только подступы к штрафной. Красная карточка изменила ход встречи. Второй тайм начали хорошо, соперник растерялся, но мы просто пропустили первый гол. Нужно обороняться лучше, в меньшинстве сложно отыгрываться. Даже когда составы выровнялись, нужно много сил. «Рубин» хорошо оборонялся, потом забил второй.