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Черданцев: «Как и кто будет мотивировать Промеса?»

28 февраля 2021, 12:54

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

Неоднозначный трансфер, потому что вопросов возникает больше, чем ответов. Давайте по пунктам. Если рассматривать квалификацию Промеса, то в ней сомневаться не приходится: он игрок сборной Нидерландов — и этим всё сказано.

«Аякс», где ранее играл Промес, — одна из лучших команд Европы, там высокая конкуренция, поэтому он не всегда попадал в основной состав. При этом, когда попадал — забивал, что уже достойно. Плюс за время, проведенное в Голландии, он смог усовершенствовать свою универсальность, так как играл на разных позициях. С этой точки зрения, «Спартак» получает более разностороннего футболиста, чем Промес образца 2017-го.

Следующий момент — возраст. По нынешним временам 29 лет — это не проблема. Златан Ибрагимович играет в 39, Буффон — в 43 года подписывает контракты. Словом, времена изменились, медицина сейчас на совершенно другом уровне, поэтому на возраст Квинси я бы тоже сейчас не обращал внимания.

На что обращать внимание? На мотивацию. При всем уважении к нашему чемпионату, РПЛ — это не шаг в сторону развития карьеры, если мы говорим о футболисте, ранее выступавшим за «Севилью» и «Аякс».

На ЦСКА Промес сможет настроиться, но что будет в матчах против команд, которые занимают места ниже восьмого? Поэтому тут возникает вопрос: как и кто будет мотивировать Промеса? И ответа нет ни у кого, даже у самого Квинси.

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112910415
112910415
28 февраля в 18:00
сыграет несколько матчей - увидим
cska1948
cska1948
28 февраля в 16:24
"Неоднозначный трансфер, потому что вопросов возникает больше, чем ответов..."
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На деле вопрос ОДИН - заиграет или нет? И ответ должен быть ОДИН: или ДА, или НЕТ!
CSKA2012
CSKA2012
28 февраля в 13:46
Своей задницей будешь мотивировать ,Чердак)
batog
batog
28 февраля в 13:44
Какие вопросы??? Зачем вопросы??? Зачем все это придумывать с охренительно умным лицом???
drug01
drug01
28 февраля в 13:03
Игра покажет силы его игры
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