Черданцев: «Как и кто будет мотивировать Промеса?»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возвращение нападающего в «Спартак».

Неоднозначный трансфер, потому что вопросов возникает больше, чем ответов. Давайте по пунктам. Если рассматривать квалификацию Промеса, то в ней сомневаться не приходится: он игрок сборной Нидерландов — и этим всё сказано.

«Аякс», где ранее играл Промес, — одна из лучших команд Европы, там высокая конкуренция, поэтому он не всегда попадал в основной состав. При этом, когда попадал — забивал, что уже достойно. Плюс за время, проведенное в Голландии, он смог усовершенствовать свою универсальность, так как играл на разных позициях. С этой точки зрения, «Спартак» получает более разностороннего футболиста, чем Промес образца 2017-го.

Следующий момент — возраст. По нынешним временам 29 лет — это не проблема. Златан Ибрагимович играет в 39, Буффон — в 43 года подписывает контракты. Словом, времена изменились, медицина сейчас на совершенно другом уровне, поэтому на возраст Квинси я бы тоже сейчас не обращал внимания.

На что обращать внимание? На мотивацию. При всем уважении к нашему чемпионату, РПЛ — это не шаг в сторону развития карьеры, если мы говорим о футболисте, ранее выступавшим за «Севилью» и «Аякс».