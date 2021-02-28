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Слуцкий: «Мы добились заслуженной победы»

28 февраля 2021, 16:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Мы понимали, что качество поля сейчас далеко от оптимального, поэтому было ясно, что игра предстоит тяжелая. Очень важно контролировать зону подбора в таких встречах. Не готов обсуждать судейские решения, которые касаются желтых карточек. Доволен, что смогли сыграть на ноль, не дав сопернику создать большое количество моментов. Провели качественный поединок, добились заслуженной победы.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
28 февраля в 19:53
С победой Леонид Викторович!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
28 февраля в 18:05
Леня держит уровень
112910415
112910415
28 февраля в 17:47
Слуцкий реально крут !
КЭТиК
КЭТиК
28 февраля в 17:09
Тедеско убирать надо прямо сейчас
drug01
drug01
28 февраля в 17:09
Все молодцы и даже Лёня
Союзник противников
Союзник противников
28 февраля в 16:56
Лёня сегодня двойную победу одержал,ибо его крестник-Сашка Головин,выйдя на замену на 59-й минуте,организовал три голевых,две из которых "Монако" использовал,победив 2-0.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 16:52
Заслужили без разговоров
Михаил Полунин
Михаил Полунин
28 февраля в 16:48
Такой Спартак, как сейчас не обыграет только ленивый...
Не велика заслуга...Да и судья был благосклонен...

Казань взяла Москву...Что ж, сие есть факт..
beefs
beefs
28 февраля в 16:43
ничего, Спартак может дальше мечтать о чемпионстве...
25процентный клоун
25процентный клоун
28 февраля в 16:42
Могли три забивать, Рубин с победой
SHMEL
SHMEL
28 февраля в 16:39
С победой Леонид Викторович.
Выигрыш абсолютно заслуженный.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 16:36
Леня - красавец, Рубин - молодцы.
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