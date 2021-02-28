Слуцкий: «Мы добились заслуженной победы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
Мы понимали, что качество поля сейчас далеко от оптимального, поэтому было ясно, что игра предстоит тяжелая. Очень важно контролировать зону подбора в таких встречах. Не готов обсуждать судейские решения, которые касаются желтых карточек. Доволен, что смогли сыграть на ноль, не дав сопернику создать большое количество моментов. Провели качественный поединок, добились заслуженной победы.
Не велика заслуга...Да и судья был благосклонен...
Казань взяла Москву...Что ж, сие есть факт..
Не велика заслуга...Да и судья был благосклонен...
Казань взяла Москву...Что ж, сие есть факт..
Выигрыш абсолютно заслуженный.
Выигрыш абсолютно заслуженный.