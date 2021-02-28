Слуцкий: «Мы добились заслуженной победы»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Мы понимали, что качество поля сейчас далеко от оптимального, поэтому было ясно, что игра предстоит тяжелая. Очень важно контролировать зону подбора в таких встречах. Не готов обсуждать судейские решения, которые касаются желтых карточек. Доволен, что смогли сыграть на ноль, не дав сопернику создать большое количество моментов. Провели качественный поединок, добились заслуженной победы.