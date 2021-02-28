ГлавнаяНовости

Быстров: «Поражение от „Рубина“ целиком и полностью на Тедеско»

28 февраля 2021, 16:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2).

Некоторые перед эфиром фантазировали, что приехал Промес и всё будет хорошо. Тут поражение целиком и полностью на Тедеско, Слуцкий немца переиграл во всех аспектах. «Спартак» вообще беззубо выглядел. Всё дело в Тедеско. «Красно-белые» разве создавали какое-то давление с первых минут? Да не было такого.

Все новости
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии3
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии3
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии10
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии11
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Марадишвили: «ЦСКА не хватает Дзагоева, но скоро он к нам подключится»
Сегодня, 18:20 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
28 февраля в 18:17
По Месси надо было персонально играть
alexando1974
alexando1974
28 февраля в 17:47
да Вовчик тебя бы тренером поставить сразу всё наладил и давление и игру как у тебя всё просто пи...ть много любишь! иди лучше учись на тренера чем клоунаду устраивать на Матч Тв)))
ДСА
ДСА
28 февраля в 17:13
Тедеско явно хочет что бы его уволили с компенсацией.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
28 февраля в 17:07
От Тедеско надо было бы избавляться ещё когда он заявил о не продлении контракта ! Если ещё до этого он толком-то ничего не создал ,так сейчас у него вообще стимула никакого нет ! Осталась треть чемпионата ,а ловить с такой игрой уже нечего ! Прямо как при Кононове . Федун ,ищи тренера ,срочно ! Тедеско - раус !
yrasikos22
yrasikos22 ответ Михаил Полунин (раскрыть)
28 февраля в 17:06, ред.
Спартак уже лет 20 налаживает игру,всё никак не наладит,ждите дальше !!! Спартак верим !!!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
28 февраля в 16:43
Главный тренер отвечает за все! Это аксиома...
Виноватых искать - дело пустое...
Надо налаживать игру и стабилизировать состав...

P.S. Хендрикс - пассажир. В центре был заметен только Зобнин...
Зобнина спровоцировали и не без помощи главного судьи...
Я считаю, что мясорубку на поле устроил именно главный судья, который в самом начале матча четко показал, что Спартак можно бить практически безнаказанно...
Я считаю, что Шатова в начале матча надо было удалять за фол на Зобнине...
Далее - следствие....
В конце немного посвистел за Спартак для баланса...

Но Спартак - откровенно плох: Джикия - явно не асс; Маслов - дырища в обороне; Максименко - как-то совсем ни о чем...; Оборона - её просто нет! Полузащита - очень слабо и непонятно; Нападение - сбился прицел и улетучился фарт...
А пахать и терпеть ребята совсем не могут (может и могут, но не хотят)...
Gorasul
Gorasul
28 февраля в 16:39
Он и не тренер и иногда мне кажется вообще не человек. Он козлёнок, превращённый в человека из европейских сказок.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 февраля в 16:32
    Futurista
    Futurista
    28 февраля в 16:27
    Эх Володька...звонить надо было, а не вью раздавать...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    28 февраля в 16:26
    Подписываюсь под каждым словом.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 февраля в 16:26
    Тедеско на выход
    Мирзов сильнее Промеса
    stanichnik
    stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 февраля в 16:23
    Сегодня его бы удалили ещё раньше Зобнина
    stanichnik
    stanichnik
    28 февраля в 16:21
    Команда проиграла, а виноват Главный тренер! Которого даже на тренерской скамейке не было. Вчера тоже самое говорили про Гончаренко.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    28 февраля в 16:21
    Зато он не скакал на бровке, а это уже хорошо!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100