Быстров: «Поражение от „Рубина“ целиком и полностью на Тедеско»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2).
Некоторые перед эфиром фантазировали, что приехал Промес и всё будет хорошо. Тут поражение целиком и полностью на Тедеско, Слуцкий немца переиграл во всех аспектах. «Спартак» вообще беззубо выглядел. Всё дело в Тедеско. «Красно-белые» разве создавали какое-то давление с первых минут? Да не было такого.
Виноватых искать - дело пустое...
Надо налаживать игру и стабилизировать состав...
P.S. Хендрикс - пассажир. В центре был заметен только Зобнин...
Зобнина спровоцировали и не без помощи главного судьи...
Я считаю, что мясорубку на поле устроил именно главный судья, который в самом начале матча четко показал, что Спартак можно бить практически безнаказанно...
Я считаю, что Шатова в начале матча надо было удалять за фол на Зобнине...
Далее - следствие....
В конце немного посвистел за Спартак для баланса...
Но Спартак - откровенно плох: Джикия - явно не асс; Маслов - дырища в обороне; Максименко - как-то совсем ни о чем...; Оборона - её просто нет! Полузащита - очень слабо и непонятно; Нападение - сбился прицел и улетучился фарт...
А пахать и терпеть ребята совсем не могут (может и могут, но не хотят)...
Виноватых искать - дело пустое...
Надо налаживать игру и стабилизировать состав...
P.S. Хендрикс - пассажир. В центре был заметен только Зобнин...
Зобнина спровоцировали и не без помощи главного судьи...
Я считаю, что мясорубку на поле устроил именно главный судья, который в самом начале матча четко показал, что Спартак можно бить практически безнаказанно...
Я считаю, что Шатова в начале матча надо было удалять за фол на Зобнине...
Далее - следствие....
В конце немного посвистел за Спартак для баланса...
Но Спартак - откровенно плох: Джикия - явно не асс; Маслов - дырища в обороне; Максименко - как-то совсем ни о чем...; Оборона - её просто нет! Полузащита - очень слабо и непонятно; Нападение - сбился прицел и улетучился фарт...
А пахать и терпеть ребята совсем не могут (может и могут, но не хотят)...
"Тедеско на выход
Мирзов сильнее Промеса." А ведь золотые слова сказал Мыловар.
"Тедеско на выход
Мирзов сильнее Промеса." А ведь золотые слова сказал Мыловар.
Мирзов сильнее Промеса
Мирзов сильнее Промеса