Быстров: «Поражение от „Рубина“ целиком и полностью на Тедеско»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2).

Некоторые перед эфиром фантазировали, что приехал Промес и всё будет хорошо. Тут поражение целиком и полностью на Тедеско, Слуцкий немца переиграл во всех аспектах. «Спартак» вообще беззубо выглядел. Всё дело в Тедеско. «Красно-белые» разве создавали какое-то давление с первых минут? Да не было такого.