Романцев: «Важно, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили спасителем»

Бывший главный тренер «Спартака» считает, что нападающий способен принести пользу команде в том случае, если он не растерял лучшие качества во время выступления в «Севилье» и «Аяксе».

У тех, кто высказывает сомнения [о перспективах Промеса], есть причины. Ведь Промес приходит не в тот «Спартак», из которого уходил. В мое время из-за границы возвращались [Сергей] Юран с [Василием] Кульковым, и я с радостью их встречал, поскольку отлично знал каждого, верил в них. Голландца я не знаю. Помню его как игрока, способного вписаться в любую тактическую задумку тренера.

Если за время выступления в «Севилье» и «Аяксе» ему удалось не растерять лучших качеств, сохранить характер лидера, то принести пользу и нынешнему коллективу он сумеет. Главное, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили на роль спасителя «Спартака», а стал его частью. Но я на стороне тех, кто в него верит.