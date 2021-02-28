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Романцев: «Важно, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили спасителем»

28 февраля 2021, 13:58

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что нападающий Квинси Промес способен принести пользу команде в том случае, если он не растерял лучшие качества во время выступления в «Севилье» и «Аяксе».

У тех, кто высказывает сомнения [о перспективах Промеса], есть причины. Ведь Промес приходит не в тот «Спартак», из которого уходил. В мое время из-за границы возвращались [Сергей] Юран с [Василием] Кульковым, и я с радостью их встречал, поскольку отлично знал каждого, верил в них. Голландца я не знаю. Помню его как игрока, способного вписаться в любую тактическую задумку тренера.

Если за время выступления в «Севилье» и «Аяксе» ему удалось не растерять лучших качеств, сохранить характер лидера, то принести пользу и нынешнему коллективу он сумеет. Главное, чтобы Квинси не посчитал, что его пригласили на роль спасителя «Спартака», а стал его частью. Но я на стороне тех, кто в него верит.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
28 февраля в 16:42
Старый-новый спаситель спартака Свинси Месси(я) Промэс
ЮЗИК
ЮЗИК
28 февраля в 14:43
Думаю догадывается, он же прессу, интернет читает
Cat01
Cat01
28 февраля в 14:03
Будем ждать результат
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