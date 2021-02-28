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Федун: «Ожидания от Промеса? Сегодня увидим»

28 февраля 2021, 13:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос об ожиданиях от возвращения в московскую команду нападающего Квинси Промеса.

Увидим сегодня, все рады, что он вернулся.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 20-го тура РПЛ.

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karnager
karnager
28 февраля в 14:57
Шюррле 2?
Q-J-G
Q-J-G
28 февраля в 14:03
"Спартаковцы" - его встречали, как ГЕРОЯ НАЦИИ, пусть только не оправдает ожиданий)

После такой встречи "Спартаковцами", после такого внимания прессы, Месси ещё подумает остаться ли в "Барселоне", играть ли у Гвардиолы, или в "Спартак" к Леониду Федуну),
А там и Роналду вслед за Месси, и наконец-то мы увидим Месси и Роналду в одной команде...
Romkurch
Romkurch
28 февраля в 13:58
Станет Промес напрягаться.
ДСА
ДСА
28 февраля в 13:54
Лишь бы сразу не разочаровались после первой игры
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