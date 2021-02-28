Федун: «Ожидания от Промеса? Сегодня увидим»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос об ожиданиях от возвращения в московскую команду нападающего Квинси Промеса.
Увидим сегодня, все рады, что он вернулся.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 20-го тура РПЛ.
После такой встречи "Спартаковцами", после такого внимания прессы, Месси ещё подумает остаться ли в "Барселоне", играть ли у Гвардиолы, или в "Спартак" к Леониду Федуну),
А там и Роналду вслед за Месси, и наконец-то мы увидим Месси и Роналду в одной команде...
После такой встречи "Спартаковцами", после такого внимания прессы, Месси ещё подумает остаться ли в "Барселоне", играть ли у Гвардиолы, или в "Спартак" к Леониду Федуну),
А там и Роналду вслед за Месси, и наконец-то мы увидим Месси и Роналду в одной команде...