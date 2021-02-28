Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение армейцев от «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ.
Мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет. Не забили — это минус, но они не остановились, моменты были даже при счете 0:2. Если говорить о психологии, то в совокупности, гол на 6-ой минуте от Лисаковича, отсутствие капитана, центрального защитника тоже сказывается. Но это футбол, всегда есть потери.
Гильерме быстро вводил мяч, чтобы поймать на контратаке. Гол Крыховяка тоже было тяжело взять — хороший удар, мастерство. Во втором же тайме ЦСКА колоссально изменился: армейцы заставили сесть «Локо» в глухую оборону, атаковали большими силами — были моменты у Чалова, Кучаева, но тут уже вопрос реализации. Влашич не забил пенальти, это тоже на руку нам не сыграло. Пропущенные голы не говорят только об ошибках в обороне или вратаря, нужно смотреть, что предшествовало голу за 5-10 секунд до этого.
Настораживает массовое заражение, тяжко армейцам придется.
Ну а Локо молодцы. Счет на табло , а остальное - лирика.
Всем здоровья.
Настораживает массовое заражение, тяжко армейцам придется.
Ну а Локо молодцы. Счет на табло , а остальное - лирика.
Всем здоровья.