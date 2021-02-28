Бывший тренер ЦСКА прокомментировал поражение армейцев от «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ .

Мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет. Не забили — это минус, но они не остановились, моменты были даже при счете 0:2. Если говорить о психологии, то в совокупности, гол на 6-ой минуте от Лисаковича, отсутствие капитана, центрального защитника тоже сказывается. Но это футбол, всегда есть потери.