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Онопко: «Мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет»

28 февраля 2021, 14:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение армейцев от «Локомотива» в матче 20-го тура РПЛ.

Мне игра ЦСКА понравилась, результат — нет. Не забили — это минус, но они не остановились, моменты были даже при счете 0:2. Если говорить о психологии, то в совокупности, гол на 6-ой минуте от Лисаковича, отсутствие капитана, центрального защитника тоже сказывается. Но это футбол, всегда есть потери.

Гильерме быстро вводил мяч, чтобы поймать на контратаке. Гол Крыховяка тоже было тяжело взять — хороший удар, мастерство. Во втором же тайме ЦСКА колоссально изменился: армейцы заставили сесть «Локо» в глухую оборону, атаковали большими силами — были моменты у Чалова, Кучаева, но тут уже вопрос реализации. Влашич не забил пенальти, это тоже на руку нам не сыграло. Пропущенные голы не говорят только об ошибках в обороне или вратаря, нужно смотреть, что предшествовало голу за 5-10 секунд до этого.

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112910415
112910415
28 февраля в 18:01
второй тайм хорошо сыграли
SHMEL
SHMEL ответ cska1948 (раскрыть)
28 февраля в 16:46
То и значит, неплохо. Мне понравилось, другим нет. Абсолютно у всех клубов мира случаются провальные игры, таймы, пятиминутки, поэтому и говорю: нужно проанализировать ошибки и двигаться дальше. Это МОЁ мнение, я его высказываю и никому не навязываю.
cska1948
cska1948 ответ SHMEL (раскрыть)
28 февраля в 16:38
Что значит неплохо? Неплохо можно с натяжкой сказать про второй тайм. Но игра состоит из двух таймов! А про первый тайм кроме как ПРОВАЛИЛИ и сказать нечего!
SHMEL
SHMEL
28 февраля в 16:33
Играли неплохо. но проиграли. Нужно поздравить Локомотив, проанализировать ошибки и двигаться дальше.
cska1948
cska1948
28 февраля в 16:30
"Влашич не забил пенальти, это тоже на руку нам не сыграло." И это "НАМ" говорит бывший тренер ЦСКА! Уважаю!
Leha-ha50
Leha-ha50
28 февраля в 16:11
Первый тайм сыграли очень посредственно . Влашич с Рондоном старались, но поддержки не получили. Вообще стартовый состав и расстановка несколько удивили, но Витя 1 любит наводить тень на плетень. После перерыва, с выходом Кучаева , Эджуки , что то стало получаться , но реализация как уже много раз подвела.
Настораживает массовое заражение, тяжко армейцам придется.
Ну а Локо молодцы. Счет на табло , а остальное - лирика.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
28 февраля в 14:54
Согласен с Виктором все по делу сказал.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
28 февраля в 14:50
Прав Онопко , от Витькиных понтов толку мало
Байкал-38
Байкал-38
28 февраля в 14:46
Мне тоже игра ЦСКА понравилась, как в принципе и всем болелам Локо!!!
Онопко красава!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 февраля в 14:44
Онопка на Васина намекает,но прямо не говорит!
sv_1969
sv_1969
28 февраля в 14:42, ред.
Что-то Витя не то чуть сказал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 февраля в 14:35
Назад всё равно не возьмут...
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