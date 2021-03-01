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«Барселона»: «Будем сотрудничать с правоохранительными органами»

01 марта 2021, 17:50

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление о сегодняшнем визите полиции Каталонии в офисы клуба.

«Барселона» предложила свое полное сотрудничество судебным и полицейским властям. Клуб с уважением относится к продолжающимся судебным разбирательствам и принципу презумпции невиновности лиц, пострадавших в ходе этих действий.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
01 марта в 21:38
    L.Hamilton
    L.Hamilton ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    01 марта в 19:16
    Как принято в Испании, за место главного виновника обычно сидит тот, кто не может купить "закон")
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    01 марта в 18:46
    как правило там сажают главного чиновника Каталонии. чтоб он не стал главным чиновником вне Испании. Как Барселону начали опускать после реальных действий к независимости Каталонии. Но это я себе что-то выдумываю наверно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 марта в 18:27
    Барселона в полном упадке.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    01 марта в 18:25
    Хана Месси... Сейчас панамское досье выложат, окажется, что он не только деньги через оффшоры гонял и на благотворительных матчах зарабатывал и еще объедки со стола бедным жертвовал, но тайно завладел "Барселоной", и Бартоломеу был его пешкой, по сути, он сам себе контракт на 550 миллионов предложил, кстати, это все объясняет)

    Как принято в Испании, главного виновника все равно не тронут, поэтому папу Месси посадят лет на 25, долго будет космический инопланетянин ему передачки таскать))
    Сантус
    Сантус
    01 марта в 18:06
    Как я понимаю Барселона не всегда последовательна в судебных тяжбах.Месси они полностью поддерживали,Бармалея нет.Хотя Месси для себя старался,а Бармалей и на благо клуба..Так кто ты Барселона, на самом деле?
    Futurista
    Futurista
    01 марта в 17:59, ред.
    Адреса...пароли...явки....суммы...
    beefs
    beefs
    01 марта в 17:51
    закон есть закон...
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