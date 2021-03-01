«Барселона»: «Будем сотрудничать с правоохранительными органами»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявление о сегодняшнем визите полиции Каталонии в офисы клуба.
«Барселона» предложила свое полное сотрудничество судебным и полицейским властям. Клуб с уважением относится к продолжающимся судебным разбирательствам и принципу презумпции невиновности лиц, пострадавших в ходе этих действий.
Как принято в Испании, главного виновника все равно не тронут, поэтому папу Месси посадят лет на 25, долго будет космический инопланетянин ему передачки таскать))
Как принято в Испании, главного виновника все равно не тронут, поэтому папу Месси посадят лет на 25, долго будет космический инопланетянин ему передачки таскать))