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Барсагейт: Бартомеу задержан полицией, его обвиняют в коррупции. В офисе клуба обыски

01 марта 2021, 17:22
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К каталонцам нагрянули правоохранители по решению суда.

Что произошло в Барселоне?

Бартомеу задержала каталонская полиция. Отряды национальной гвардии проводят обыски в офисе клуба. Интересует их финансовая, юридическая и нормативно-правовая документация. Сообщали также об обысках в домах подозреваемых.

Не только у Бартомеу есть шанс повторить судьбу Сандро Росселя, что отсидел в тюрьме. Задержали бывшего генерального директора клуба Оскара Грау, Романа Гомеса Понти – руководителя юридического отдела, и правую руку, советника Бартомеу – Жуаме Масферрера.

Откуда возник Барсагейт?

Уотергейт был связан с незаконной слежкой, а каталонский скандал – с покупкой акции черного пиара против Месси, Пике, тренеров «Барселоны» и потенциальных кандидатов в президенты клуба. Компания «I3 Ventures» занималась продвижением позитивного образа Бартомеу в социальных сетях.

Публиковали хвалебные посты в поддержку Хосепа, но параллельно – критику в адрес легенд клуба. Высмеивали не только Месси, и хотя внутренний аудит якобы не показал ничего криминального, многие менеджеры клуба, узнавшие детали, сразу отказались работать с Бартомеу еще до 2:8 против «Баварии».

А это точно коррупция?

Коррупция — злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Не обязательно быть судьей, что берет взятки, не обязательно быть полицейским, что покрывает наркоторговцев, или чиновником, ворующим налоги. Можно оказаться президентом «Барселоны», который оплатил выгодную для себя сделку из кармана клуба.

Каталонцы не отрицают, что наняли маркетинговую компанию. Не спорят, что заплатили 980 тысяч евро из клубной казны именно этой компании из Уругвая. Сам факт обращения самого богатого клуба мира к подобным дельцам с сомнительной репутацией настораживает. Похоже, судьи из Каталонии тоже удивлены.

Переплатили за травлю Месси?

Лионель был взбешен, когда узнал, что зарабатывает деньги на ботов, которые потом постят оскорбительные вещи о нем самом. Ситуация абсурдная, даже если бы Бартомеу заплатил за такое из своего кармана. Но аудит показал попытку скрыть расходы, платили траншами по 198 тысяч евро.

Отдаешь больше 200 – надо обращаться в специальную комиссию в клубе, а Бартомеу с подельниками заключил пять идентичных контрактов. Еще один пункт будущего обвинения – аудиторы из «Price Waterhouse Coopers» узнали, что похожие услуги на рынке стоят 120-150 тысяч евро, есть риск нарваться на дело о растрате средств «Барселоны».

Бартомеу с подельниками сядет?

Любой судья в Каталонии выигрывает политические баллы, наказав врага «Барселоны». Также понятно, что судебная система Испании это не система развивающихся стран, где можно откупиться. Или наоборот – слепить на колене вымышленное дело и упрятать человека за решетку.

Россель – бывший президент клуба, отсидел 2 года, когда присвоил и отмыл деньги, полученные при продаже имиджевых прав сборной Бразилии. И Росселя, и Бартомеу прокуратура также обвиняла в уклонении от оплаты налогов по трансферу Неймара из «Сантоса». Но Хосепу повезло – во время суда клуб выиграл в 2015-м ЛЧ.

Бартомеу не посадили, но сейчас все иначе. Прикрыться трофеями не может, риск потерять Месси огромный. Со своими долгами «Барселона» попросту не может себе позволить повторить Лионелю старый контракт. Нужна смена поколений, важно найти свою игру и подходящего тренера. А тут еще Бартомеу действовал в привычном стиле.

Прокуроры могут проверить другие сделки, например, трансферы Коутиньо и Дембеле. Но доказать, что суммы завысили, а бывший президент нагрел руки, будет сложно. А вот дело о коррупции, если уругвайские пиарщики на суде заявят, что их просили издеваться над Месси, выиграть намного проще. И хотя надолго Бартомеу за это мошенничество не сядет, задержание – еще один удар по его влиянию.

Хосепа добивают перед выборами?

Функционер планировал вернуться в «Барселону» в будущем. А если сейчас один из подельников заключит сделку с прокурорами и даст показания против Бартомеу – тюрьма светит сильнее, чем политическое воскрешение. Хотя само финансовое и футбольное состояние «Барселоны» подсказывает, что его не стоит возвращать.

Захватил власть, подписал массу диких контрактов. Сейчас миллионер Бартомеу выйдет под залог, но адвокатам будет сложно убедить суд, что Хосеп белый и пушистый. Уже обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму в 13 млн евро, а теперь Бартомеу в тюрьме хотят видеть миллионы фанатов из Каталонии.

Судья Алехандра Хиль санкционировала три ареста, но это только начало. Жоан Лапорта – фаворит на предстоящих выборах, что состоятся уже 7 марта, осторожно прокомментировал задержание, напомнив о презумпции невиновности и назвав аресты «шокирующими». Боты в твиттере активно качают тему «заговора против клуба».

Похоже, адвокаты Бартомеу уже работают, ставка на версию, что это «грязный заказ». Проблема лишь в том, что за весь прошлый год каждый сотрудник «Барселоны» (вроде Ноэлии Ромеро, что высказалась критически о сделке с пиарщиками) был уволен. Ромеро пошла в прокуратуру и принесла с собой много документации для следствия.

Судья Хиль месяцами видела законные основания для продолжения расследования. Прекрасно, что не замяли это дело. Еще лучше, если смогут доказать вину. За деньги «Барселоны» лили грязь на Хави и даже на Антонеллу Рокуццо – жену Месси. Каталонские журналисты-расследователи много интересного раскопали, а теперь пошли задержания.

В 21 веке довольно сложно скрыть любые махинации. Возможно, Бартомеу бесцельно потратил сотни миллионов евро «Барселоны», но если президент за деньги клуба нанял людей, что травят легенд, а его хвалят, то это дикость. Незаконная дикость, за которую Бартомеу, если его не смогут вытащить адвокаты, заплатит свободой.

Россель вспоминал после выхода из тюрьмы, что в первый день заключения ему выдали 4 презерватива и смазку. Сейчас хохочет, рассказывая эту историю, а тогда Сандро не было смешно – 13 раз отказывали в досрочном освобождении, и грозил длительный срок его жене Марте. Бартомеу вряд ли подставился лишь раз, сейчас он на крючке. Суд вынесет вердикт, но вряд ли в этом случае обвинили невиновного.

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Все комментарии
ATG
ATG
вчера в 10:52
Это в очередной раз доказывает что слишком много денег - добра не приносят
112910415
112910415
вчера в 10:07
не всё коту масленица
Vasilich-74
Vasilich-74
01 марта в 22:27
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan ответ Медив (раскрыть)
    01 марта в 21:44
    Однозначно!
    Медив
    Медив
    01 марта в 20:30
    Расформировать!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    01 марта в 18:58
    Чего людям не хватает? Зачем начинают мерзкими вещами заниматься? У тебя хорошая должность, тебе завидует 99% населения. Живи, твори, созидай. Нет, надо делать грязь.
    3веpобой
    3веpобой
    01 марта в 18:30
    Как бы по логике и правда можно подумать что устраняют перед выборами, но с другой стороны и так очевидно, что выборы он проиграет и без этого коррупционного скандала. Хотя его таковым можно считать с большой натяжкой. Лучше бы трансферные махинации и работу с арбитрами расследовали.
    3веpобой
    3веpобой
    01 марта в 18:24
    "Весь этот мир прогнил насквозь. Какую страну ни возьми...."

    В какой из стран ты прожил хотя бы год?)) Зачем оперировать общими фразами?)
    Мир не прогнил, он абсолютно не изменился за миллионы лет.
    shlomo
    shlomo ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
    01 марта в 17:53
    А сколько еще не всплывет????....наверняка занимая такой пост (а это не какой то клуб из сегунды), то наверняка ко многим документам будет отказан доступ (чтобы совсем честь клуба в яму не завалить)....да и наверняка найдется, кто сможет по максимуму замять это дело (не в одно же лицо проворачивались такие бабки).....уже такое проходили и в УЕФА и в ФИФА
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков ответ Qatar Airways (раскрыть)
    01 марта в 17:46
    Причем не только в Барселоне,но и в любом другом клубе под эгидой УЕФА и ФИФА
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков ответ shlomo (раскрыть)
    01 марта в 17:44
    Совершенно верно,будет еще интереснее,если всплывет информация о подкупах судей и т.д.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    01 марта в 17:41
    Весь этот мир прогнил насквозь. Какую страну ни возьми, будь то Северная Корея или благополучные страны Западной Европы - везде одно и тоже. Только в таких странах как Корея никто не скрывает особо свои дела, хотят - воруют, хотят - невиновного в тюрьму сажают, хотят - убивают и травят; а в странах Западной Европы делают тоже самое, но тщательно это пытаются скрыть.
    Вообще нет страны для образца, по которому стоит строить будущее.

    По существу. Бартомеу столько дел наделал, что его на средневековый кол посадить нужно, а не судить современной судебной системой. Редкий лицемер и подлец. О клубе совершенно не заботился и теперь из-за этого горе-руководителя Барселона рискует угодить в самую глубокую в своей истории финансовую яму.
    В офисе клуба, независимо от судебных решений, нужно прописать пункт, чтобы этот деятель пожизненно не мог даже дворником в системе клуба работать.
    shlomo
    shlomo
    01 марта в 17:35
    Спасибо за статью....вот тут стоит капнуть чуть поглубже....хотя мы можем обо всем судить только по официальным данным, но как говориться додумать можно все что угодно.....ну если начать с того, что что общая задолженность испанского футбольного клуба Барселона достигла €1,173 миллиарда.....ну сумма не просто не маленькая, даже совсем не маленькая....и теперь встает резонный вопрос: а во всей ли этой сумме виновата пандемия????....или... более 1 млдр на провальных трансферов, 5 проигранных сезонов в ЛЧ, 1500 писем порочащих честь футболистов, 1 кубок ЛЧ с трио МСН, 4 раза чемпионат Испании, более 300 млн на взятках, сомнительные контракты....и это только на первый взгляд.... посмотрим на развитие сюжетаи может еще узнаем что то очччччень интересное...
    3веpобой
    3веpобой
    01 марта в 17:32
    Месси настучал, чтоб самому сухим из воды выйти)
    Ему это раз плюнуть, он и отца родного сдавал)
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