Барсагейт: Бартомеу задержан полицией, его обвиняют в коррупции. В офисе клуба обыски

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01 марта 2021, 17:22

К каталонцам нагрянули правоохранители по решению суда.

Что произошло в Барселоне?

Бартомеу задержала каталонская полиция. Отряды национальной гвардии проводят обыски в офисе клуба. Интересует их финансовая, юридическая и нормативно-правовая документация. Сообщали также об обысках в домах подозреваемых.

Не только у Бартомеу есть шанс повторить судьбу Сандро Росселя, что отсидел в тюрьме. Задержали бывшего генерального директора клуба Оскара Грау, Романа Гомеса Понти – руководителя юридического отдела, и правую руку, советника Бартомеу – Жуаме Масферрера.

Откуда возник Барсагейт?

Уотергейт был связан с незаконной слежкой, а каталонский скандал – с покупкой акции черного пиара против Месси, Пике, тренеров «Барселоны» и потенциальных кандидатов в президенты клуба. Компания «I3 Ventures» занималась продвижением позитивного образа Бартомеу в социальных сетях.

Публиковали хвалебные посты в поддержку Хосепа, но параллельно – критику в адрес легенд клуба. Высмеивали не только Месси, и хотя внутренний аудит якобы не показал ничего криминального, многие менеджеры клуба, узнавшие детали, сразу отказались работать с Бартомеу еще до 2:8 против «Баварии».

А это точно коррупция?

Коррупция — злоупотребление доверенной властью ради личной выгоды. Не обязательно быть судьей, что берет взятки, не обязательно быть полицейским, что покрывает наркоторговцев, или чиновником, ворующим налоги. Можно оказаться президентом «Барселоны», который оплатил выгодную для себя сделку из кармана клуба.

Каталонцы не отрицают, что наняли маркетинговую компанию. Не спорят, что заплатили 980 тысяч евро из клубной казны именно этой компании из Уругвая. Сам факт обращения самого богатого клуба мира к подобным дельцам с сомнительной репутацией настораживает. Похоже, судьи из Каталонии тоже удивлены.

Переплатили за травлю Месси?

Лионель был взбешен, когда узнал, что зарабатывает деньги на ботов, которые потом постят оскорбительные вещи о нем самом. Ситуация абсурдная, даже если бы Бартомеу заплатил за такое из своего кармана. Но аудит показал попытку скрыть расходы, платили траншами по 198 тысяч евро.

Отдаешь больше 200 – надо обращаться в специальную комиссию в клубе, а Бартомеу с подельниками заключил пять идентичных контрактов. Еще один пункт будущего обвинения – аудиторы из «Price Waterhouse Coopers» узнали, что похожие услуги на рынке стоят 120-150 тысяч евро, есть риск нарваться на дело о растрате средств «Барселоны».

Бартомеу с подельниками сядет?

Любой судья в Каталонии выигрывает политические баллы, наказав врага «Барселоны». Также понятно, что судебная система Испании это не система развивающихся стран, где можно откупиться. Или наоборот – слепить на колене вымышленное дело и упрятать человека за решетку.

Россель – бывший президент клуба, отсидел 2 года, когда присвоил и отмыл деньги, полученные при продаже имиджевых прав сборной Бразилии. И Росселя, и Бартомеу прокуратура также обвиняла в уклонении от оплаты налогов по трансферу Неймара из «Сантоса». Но Хосепу повезло – во время суда клуб выиграл в 2015-м ЛЧ .

Бартомеу не посадили, но сейчас все иначе. Прикрыться трофеями не может, риск потерять Месси огромный. Со своими долгами «Барселона» попросту не может себе позволить повторить Лионелю старый контракт. Нужна смена поколений, важно найти свою игру и подходящего тренера. А тут еще Бартомеу действовал в привычном стиле.

Прокуроры могут проверить другие сделки, например, трансферы Коутиньо и Дембеле. Но доказать, что суммы завысили, а бывший президент нагрел руки, будет сложно. А вот дело о коррупции, если уругвайские пиарщики на суде заявят, что их просили издеваться над Месси, выиграть намного проще. И хотя надолго Бартомеу за это мошенничество не сядет, задержание – еще один удар по его влиянию.

Хосепа добивают перед выборами?

Функционер планировал вернуться в «Барселону» в будущем. А если сейчас один из подельников заключит сделку с прокурорами и даст показания против Бартомеу – тюрьма светит сильнее, чем политическое воскрешение. Хотя само финансовое и футбольное состояние «Барселоны» подсказывает, что его не стоит возвращать.

Захватил власть, подписал массу диких контрактов. Сейчас миллионер Бартомеу выйдет под залог, но адвокатам будет сложно убедить суд, что Хосеп белый и пушистый. Уже обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму в 13 млн евро, а теперь Бартомеу в тюрьме хотят видеть миллионы фанатов из Каталонии.

Судья Алехандра Хиль санкционировала три ареста, но это только начало. Жоан Лапорта – фаворит на предстоящих выборах, что состоятся уже 7 марта, осторожно прокомментировал задержание, напомнив о презумпции невиновности и назвав аресты «шокирующими». Боты в твиттере активно качают тему «заговора против клуба».

Похоже, адвокаты Бартомеу уже работают, ставка на версию, что это «грязный заказ». Проблема лишь в том, что за весь прошлый год каждый сотрудник «Барселоны» (вроде Ноэлии Ромеро, что высказалась критически о сделке с пиарщиками) был уволен. Ромеро пошла в прокуратуру и принесла с собой много документации для следствия.

Судья Хиль месяцами видела законные основания для продолжения расследования. Прекрасно, что не замяли это дело. Еще лучше, если смогут доказать вину. За деньги «Барселоны» лили грязь на Хави и даже на Антонеллу Рокуццо – жену Месси. Каталонские журналисты-расследователи много интересного раскопали, а теперь пошли задержания.

В 21 веке довольно сложно скрыть любые махинации. Возможно, Бартомеу бесцельно потратил сотни миллионов евро «Барселоны», но если президент за деньги клуба нанял людей, что травят легенд, а его хвалят, то это дикость. Незаконная дикость, за которую Бартомеу, если его не смогут вытащить адвокаты, заплатит свободой.

Россель вспоминал после выхода из тюрьмы, что в первый день заключения ему выдали 4 презерватива и смазку. Сейчас хохочет, рассказывая эту историю, а тогда Сандро не было смешно – 13 раз отказывали в досрочном освобождении, и грозил длительный срок его жене Марте. Бартомеу вряд ли подставился лишь раз, сейчас он на крючке. Суд вынесет вердикт, но вряд ли в этом случае обвинили невиновного.