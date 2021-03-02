Прикинуться игроком ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ. История футбольного Остапа Бендера

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вчера, 10:50

Некоторые люди готовы на всё, чтобы стать профессиональными футболистами. Грегуар Аксельрод обманул европейский топ-клуб, чтобы осуществить свою мечту. А на что готовы пойти вы?

Когда Грегу было 10 лет, то он ничем не отличался от большинства детей. Аксельрод хотел играть в футбол. Однако проблема заключалась в том, что делал он это очень плохо. Отец даже советовал мальчику не прикасаться к мячу, чтобы не позориться.

Вспоминая свое первое воспоминание о футболе, Аксельрод рассказал Sportsmail:

Отец тогда впервые пришел посмотреть на мою игру. Для меня это было похоже на финал Лиги чемпионов, потому что я очень сильно волновался. Мы играли против хорошей команды и проиграли 0:4. Когда мы ехали в машине домой, отец сказал: «Грег, я так расстроен. Ты такой плохой игрок. Ты такой ленивый. Я не хочу больше видеть тебя на футбольном поле».

Говорят, что все комплексы идут из детства. Часто это очень скрытые причины, но в нашем случае всё очевидно. Именно такое отношение отца к сыну побудило Грегора добиться успеха любой ценой. Если бы мужчина похвалил мальчика, то Грегор стал бы как все. Но в мире случилось ужасное – появился интернет.

Именно с помощью Мировой Сети Аксельрод обманул «Норвич», «Борнмут», «Суиндон» и софийский ЦСКА .

Двигаемся дальше. Грегору «впаяли срок». Мальчику запретили играть в футбол в возрасте от 10 до 18 лет. Упрямый Аксельрод играл только у себя во дворе.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!

Однажды в школе французу пришла в голову идея — создать поддельный сайт. Для чего? Да просто он решил написать там, что является профессиональным игроком, который выступает за резерв ПСЖ . Маленький комбинатор копировал и вставлял отчеты о матчах из газеты L'Equipe, «вырезал» имя какого-то игрока и вместо него вставлял своё. Однажды он «заменил на поле» Анелька!

В то время Грегор играл за любительскую команду и у него была футболка ПСЖ . Сходилось почти всё. Нужны были лишь доказательства. Но ведь Аксельрод жил в Париже! Он просто прокрался на тренировочную базу клуба и сделал несколько фотографий в форме ПСЖ .

Вы можете быть хоть Криштиану Роналду в пятом дивизионе, но вам это не поможет. Тогда никто не следил за такими турнирами.

В этот момент Аксельрод уже не общался со своей богатой семьей из-за того, что предпочел футбол хорошему образованию и карьере. В 19 лет француз, чья бабушка унаследовала состояние от оскароносного актера Мориса Шевалье после 15-летнего брака, работал в McDonalds. Великий комбинатор жил в небольшой однокомнатной квартире. Грегор отсылал свои липовые досье разным клубам и это работало!

«Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал» ему отказали.

Командовать парадом буду я!

Но летом 2003 года «Суиндон» дал ему шанс.

В первый день тренировок я был плох и физически, и тактически. Казалось, что мне пришел конец. Во время одной из тренировок вратарь отбил удар, а я хотел добить сразу же мяч головой в ворота, но он попал мне прямо в лицо. Все игроки долго смеялись.

В начале нынешнего века у «Борнмута» были финансовые проблемы, клуб был готов идти на риски и подписывать не самых известных игроков. Парень из дубля ПСЖ ? Можно посмотреть? Грегор тренировался с «Борнмутом» на протяжении недели в 2007 году, даже умудрился забить гол в товарищеском матче, но тренера команды это не убедило.

Позже опять был «Суиндон», француз забил уже 2 гола в «товарняках», но и это не помогло. Специалисты, возможно, «чувствовали» подвох. Любопытно, что болельщики «Суиндона» требовали подписать Аксельрода!

Профессиональные клубы Люксембурга предлагали Грегору контракт, но француз им отказал — они были для него слишком «маленькими».

И тут случилось чудо! Летом 2009 года после тренировок с софийским ЦСКА Аксельрод подписал контракт с клубом, который вышел в Лигу чемпионов. Зарплата – 15 тысяч фунтов в месяц. Мечта сбылась.

Я две недели тренировался с ними, после чего они решили меня подписать. Болгары сфотографировали меня в футболке ЦСКА , я подписал все документы, новость была на сайте ЦСКА .

Эх, Киса! Мы с вами чужие на этом празднике жизни!

Как вы думаете, что погубило авантюриста? Интернет!

Но меня уничтожили фанаты ПСЖ . Ночью один из болельщиков ЦСКА из Софии зашел на форум болельщиков ПСЖ и спросил: «Мы собираемся подписать Грега Аксельрода, что вы думаете о нем?» Разумеется, меня никто не знал. Они сказали, что я фальшивка, началась проверка. Но кое-что из моего досье было правдой, например голы за «Суиндон».

Фанат ЦСКА рассказал это журналистам в Софии… Когда в понедельник утром Аксельрод пришел завтракать в общую столовую клуба, то с ним даже никто не поздоровался. Грегора попросили вернуться во Францию.

Нашего героя даже жаль, ведь его взяли за игровые способности, проблем со здоровьем не было. Да, эта история стала публичной, но ведь можно было заработать на этом. В 2021 году уж точно...

Аксельрод все же поиграл в Греции и Кувейте, а его высшее достижение – сезон за «Миссиссоту Иглз» в высшем дивизионе Канады. После чего форвард повесил бутсы на гвоздь.

У Аксельрода теперь полноценная футбольная карьера, но не та, которую он планировал. Француз работает агентом, он помогает найти клуб молодым игрокам, но уже честным путём.

38-летний футболист также написал автобиографию под названием «Профессионал любой ценой», в которой подробно описал свое путешествие в футбол и дал советы молодым игрокам.

Я ни копейки не украл у клубов. Я всегда платил за отель и за перелеты. Они потратили лишь свое время, но это не так уж и много, верно?

P.S у Грегора есть футболка «Зенита»!

Данные для статьи были взяты с сайта dailymail.co.uk.