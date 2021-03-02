«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»

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02 марта 2021, 09:17

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» со счетом 0:2.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с моментами, которые остались за кадром прошедшей встречи.