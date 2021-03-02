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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»

02 марта 2021, 09:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» со счетом 0:2.

Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с моментами, которые остались за кадром прошедшей встречи.

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ildar_3871
ildar_3871
02 марта в 14:55
Они только Промес снимали , и чё ?
beefs
beefs
02 марта в 09:48
а что показывать, нечего...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
02 марта в 09:44
Так надеялись на Промеса, как будто к ним Месси приехал. Но что он мог показать сверх естественного, да и перегорел от такого внимания. Тем более : "один в поле - не воин". А сейчас там команды нет никакой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 09:37, ред.
"Лапочкино гнездо"
Он парИл и летал...удалял и потыкал симуляциям...
Он в свободном полёте ))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 09:27
На досуге надо глянуть...
Ironigor
Ironigor
02 марта в 09:24
Ну да, когда похвастаться уже не чем . Привет Промес .
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