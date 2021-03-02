«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»

В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» со счетом 0:2.
Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с моментами, которые остались за кадром прошедшей встречи.
В матче 20-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле потерпел поражение от «Рубина» со счетом 0:2.
Пресс-служба московского клуба опубликовала видео с моментами, которые остались за кадром прошедшей встречи.
Он парИл и летал...удалял и потыкал симуляциям...
Он в свободном полёте ))))
Он парИл и летал...удалял и потыкал симуляциям...
Он в свободном полёте ))))