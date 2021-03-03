Пирло: «Знаем, что погоня за „Интером“ будет долгой»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А и высказался о шансах своей команды на чемпионство. Отставание туринского клуба от лидирующего «Интера» составляет 7 очков.

Медленный старт матча в большей степени обусловлен физической усталостью, чем психологической, что может случиться с вами, когда вы проводите так много матчей в одном и том же составе.

Мы старались контролировать игру, а затем с выходом свежих игроков стали острее и смогли извлечь максимум из созданных нами моментов.

Отставание от «Интера» — это всего лишь очки, которые нас разделяют. Мы знаем, что погоня будет долгой. «Интер» выступает в таком составе уже два года, у них хорошо отработанный подход к матчам. Мы же начали работу только в этом сезоне. Но мы по-прежнему намерены бороться до самого конца.