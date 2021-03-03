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Пирло: «Знаем, что погоня за „Интером“ будет долгой»

03 марта 2021, 04:23
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура Серии А и высказался о шансах своей команды на чемпионство. Отставание туринского клуба от лидирующего «Интера» составляет 7 очков.

Медленный старт матча в большей степени обусловлен физической усталостью, чем психологической, что может случиться с вами, когда вы проводите так много матчей в одном и том же составе.

Мы старались контролировать игру, а затем с выходом свежих игроков стали острее и смогли извлечь максимум из созданных нами моментов.

Отставание от «Интера» — это всего лишь очки, которые нас разделяют. Мы знаем, что погоня будет долгой. «Интер» выступает в таком составе уже два года, у них хорошо отработанный подход к матчам. Мы же начали работу только в этом сезоне. Но мы по-прежнему намерены бороться до самого конца.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
03 марта в 06:09
Удачи в этой гонке.
ДСА
ДСА
03 марта в 05:25
Надо выигрывать все матчи.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
03 марта в 04:40
Она ни чем не закончится
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