Мората: «У „Юве“ серьёзные потери. Мне пришлось вернуться в строй»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в 25-м туре Серии А, а также своё возвращение на поле.
Форвард не до конца восстановился после того, как подхватил цитомегаловирус. Однако вышел на замену и отличился забитым мячом.
Главное — это три очка. Мы вернулись на победный путь, по которому «Ювентус» должен идти каждую неделю.
Мне, действительно, не хватало забитых мячей [во время болезни], но, прежде всего, мне не хватало сил, потому что последние три недели, честно говоря, мне было вовсе не хорошо. Мне пришлось вернуться в строй команды, потому что у нас сейчас очень серьёзные кадровые проблемы.
Это непростой сезон. Мы играем каждые три дня, а серьёзные футболисты выбывают на долгий срок. Это не оправдания, это реальность. Мы работаем, чтобы побеждать. Если мы не выиграем [чемпионат] в этом сезоне, то поздравим победителей. Но пока остаются математические шансы, мы будем оставлять на поле все силы.