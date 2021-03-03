Мората: «У „Юве“ серьёзные потери. Мне пришлось вернуться в строй»

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03 марта 2021, 03:16

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в 25-м туре Серии А, а также своё возвращение на поле.

Форвард не до конца восстановился после того, как подхватил цитомегаловирус. Однако вышел на замену и отличился забитым мячом.