ГлавнаяНовости

Мората: «У „Юве“ серьёзные потери. Мне пришлось вернуться в строй»

03 марта 2021, 03:16
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)СпециаМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал победу над «Специей» (3:0) в 25-м туре Серии А, а также своё возвращение на поле.

Форвард не до конца восстановился после того, как подхватил цитомегаловирус. Однако вышел на замену и отличился забитым мячом.

Главное — это три очка. Мы вернулись на победный путь, по которому «Ювентус» должен идти каждую неделю.

Мне, действительно, не хватало забитых мячей [во время болезни], но, прежде всего, мне не хватало сил, потому что последние три недели, честно говоря, мне было вовсе не хорошо. Мне пришлось вернуться в строй команды, потому что у нас сейчас очень серьёзные кадровые проблемы.

Это непростой сезон. Мы играем каждые три дня, а серьёзные футболисты выбывают на долгий срок. Это не оправдания, это реальность. Мы работаем, чтобы побеждать. Если мы не выиграем [чемпионат] в этом сезоне, то поздравим победителей. Но пока остаются математические шансы, мы будем оставлять на поле все силы.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
03 марта в 06:29
Всем здоровья и удачи Юве !!!
ДСА
ДСА
03 марта в 04:26
Он уже в полном порядке раз забил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100