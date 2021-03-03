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Скоулз: «Грилишу нужно покинуть „Астон Виллу“, чтобы всем всё доказать»

03 марта 2021, 13:37

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что хавбеку «Астон Виллы» Джеку Грилишу нужно перейти в топ-клуб в ближайшее трансферное окно.

Грилиш претендует на награду лучшему игроку сезона? Не поймите меня неправильно, мне нравится этот игрок, но если бы он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Сити», или за один из топ-клубов, то тогда, возможно, он мог бы быть в тройке лучших.

На «Виллу» никто не давит. Но ему нужно покинуть этот клуб, чтобы доказать, что он является лучшим игроком. Он способен на это, но пока ты не сделаешь этого [переход в топ-клуб], всегда будут сомнения.

Недавно экс-форвард «Ман Юнайтед» Энди Коул заявил, что клубу не стоит покупать Грилиша.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
03 марта в 17:23
Так нету места в МЮ для него, пусть в Вилле пока остается.
dzvinka
dzvinka
03 марта в 15:01
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    03 марта в 14:45
    Понятно, что Скоулз намекает, что ему нужно перейти в МЮ, мог бы просто так и сказать.
    STVA 1
    STVA 1
    03 марта в 13:41
    Конечно Скоулз прав
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