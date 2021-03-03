Скоулз: «Грилишу нужно покинуть „Астон Виллу“, чтобы всем всё доказать»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что хавбеку «Астон Виллы» нужно перейти в топ-клуб в ближайшее трансферное окно.

Грилиш претендует на награду лучшему игроку сезона? Не поймите меня неправильно, мне нравится этот игрок, но если бы он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Сити», или за один из топ-клубов, то тогда, возможно, он мог бы быть в тройке лучших.

На «Виллу» никто не давит. Но ему нужно покинуть этот клуб, чтобы доказать, что он является лучшим игроком. Он способен на это, но пока ты не сделаешь этого [переход в топ-клуб], всегда будут сомнения.