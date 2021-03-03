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Дзаккерони: «„Милан“ показывает лучший футбол в Серии А»

03 марта 2021, 14:34

Бывший тренер «Милана» и «Удинезе» Альберто Дзаккерони считает, что «россонери» показывают лучший футбол в Италии.

Пиоли отлично справляется. Энтузиазм подпитывается тем, что мы смотрим вперед, а не оглядываемся назад. У «Милана» есть нечто большее, чем у их соперников, включая «Интер».

«Милан» играет в хороший футбол. В финальной стадии игры на них приятно смотреть. «Милан» — не самая лучшая команда, но она играет в лучший футбол в Серии А.

Ибра выбыл на 4 матча? Он волшебный и незаменимый, но Пиоли создал команду, которая работает и без него.

Ранее сообщалось, что «Милан» и Хакан Чалханоглу договорились о продлении контракта.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
03 марта в 19:23
То что прогресс в этом сезоне есть мы заметили
ошалевший
ошалевший
03 марта в 17:10
    Ozabot
    Ozabot
    03 марта в 16:38
    Ну, объективно, да, «Милан», если не считать несколько неудачных матчей, показывает самый веселый футбол в Италии. Забивают сами и дают забить другим. Похожи на «Ливерпуль» двух-трехлетней давности. Недавний матч с «Ромой» был еще тем пиром куража и веселья. Плюс «Милан» чаще всех побеждал в гостевых матчах.

    Можно было бы сказать, что «Аталанта» делает футбол, но они просто уничтожают соперника и в итоге получается не веселая игра, а банальное истребление. Фанатам-то кайф, но смотреть долго устаешь. А с их нестабильностью вообще не сходится такая грозная сила.
    «Сассуоло» в начале сезона тоже веселье задавала, но потом скисли.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 марта в 15:08
    Где же результат?
    Он уже заканчивается
    Djebrael
    Djebrael
    03 марта в 14:40
    Ну то что не плохая я пожалуй соглашусь, но чтобы лучшая, то можно поспорить...:)))
    STVA 1
    STVA 1
    03 марта в 14:38
    Только первое место не занимает
    Cat01
    Cat01
    03 марта в 14:37
    !!!! Пока один в поле воин
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 марта в 14:35
    В милане всё тянет Ибрагимович, кк уйдет и все рухнет.
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