Дзаккерони: «„Милан“ показывает лучший футбол в Серии А»

Бывший тренер «Милана» и «Удинезе» считает, что «россонери» показывают лучший футбол в Италии.

Пиоли отлично справляется. Энтузиазм подпитывается тем, что мы смотрим вперед, а не оглядываемся назад. У «Милана» есть нечто большее, чем у их соперников, включая «Интер».

«Милан» играет в хороший футбол. В финальной стадии игры на них приятно смотреть. «Милан» — не самая лучшая команда, но она играет в лучший футбол в Серии А.

Ибра выбыл на 4 матча? Он волшебный и незаменимый, но Пиоли создал команду, которая работает и без него.