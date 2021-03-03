Дзаккерони: «„Милан“ показывает лучший футбол в Серии А»

Бывший тренер «Милана» и «Удинезе» Альберто Дзаккерони считает, что «россонери» показывают лучший футбол в Италии.
Пиоли отлично справляется. Энтузиазм подпитывается тем, что мы смотрим вперед, а не оглядываемся назад. У «Милана» есть нечто большее, чем у их соперников, включая «Интер».
«Милан» играет в хороший футбол. В финальной стадии игры на них приятно смотреть. «Милан» — не самая лучшая команда, но она играет в лучший футбол в Серии А.
Ибра выбыл на 4 матча? Он волшебный и незаменимый, но Пиоли создал команду, которая работает и без него.
Ранее сообщалось, что «Милан» и Хакан Чалханоглу договорились о продлении контракта.
Можно было бы сказать, что «Аталанта» делает футбол, но они просто уничтожают соперника и в итоге получается не веселая игра, а банальное истребление. Фанатам-то кайф, но смотреть долго устаешь. А с их нестабильностью вообще не сходится такая грозная сила.
«Сассуоло» в начале сезона тоже веселье задавала, но потом скисли.
Можно было бы сказать, что «Аталанта» делает футбол, но они просто уничтожают соперника и в итоге получается не веселая игра, а банальное истребление. Фанатам-то кайф, но смотреть долго устаешь. А с их нестабильностью вообще не сходится такая грозная сила.
«Сассуоло» в начале сезона тоже веселье задавала, но потом скисли.
Он уже заканчивается
Он уже заканчивается