Анчелотти: «Надеюсь, „Милан“ выиграет Серию А»

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04 марта 2021, 19:18

Главный тренер «Эвертона» выразил надежду, что «Милан» завоюет чемпионский титул Серии А в этом сезоне.

Надеюсь, что «Милан» победит в чемпионате, даже если это будет тяжело. «Интер» набрал хороший темп. Боюсь, мой друг Антонио Конте не разделит со мной это желание.

Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год. Вместе с клубом он завоевал чемпионский титул Серии А и выиграл две Лиги чемпионов.

«Милан» (53 очка) идет на втором месте в таблице чемпионата, отставая от «Интера», у которого матч в запасе, на три балла.

Ранее Анчелотти высказался о прогрессе форварда «Эвертона» Ришарлисона.