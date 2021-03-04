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Анчелотти: «Надеюсь, „Милан“ выиграет Серию А»

04 марта 2021, 19:18

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти выразил надежду, что «Милан» завоюет чемпионский титул Серии А в этом сезоне.

Надеюсь, что «Милан» победит в чемпионате, даже если это будет тяжело. «Интер» набрал хороший темп.

Боюсь, мой друг Антонио Конте не разделит со мной это желание.

Анчелотти возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год. Вместе с клубом он завоевал чемпионский титул Серии А и выиграл две Лиги чемпионов.

«Милан» (53 очка) идет на втором месте в таблице чемпионата, отставая от «Интера», у которого матч в запасе, на три балла.

Ранее Анчелотти высказался о прогрессе форварда «Эвертона» Ришарлисона.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 11:10
Если только снова войдут в тот прежний кураж. Но создается ощущение, что вряд ли такое произойдет. Даже если выиграть все матчи, надо чтобы при этом чтобы «Интер» потерял семь очков. «Интер», конечно, потеряет, но «Милан» вряд ли пройдет оставшийся отрезок безупречно.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта в 22:06
Не сбыточная мечта Карло, в этом году
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
04 марта в 20:03
...Надеюсь, что «Милан» победит в чемпионате, даже если это будет тяжело...
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И я очень на это надеюсь,хотя и понимаю,что Интер сейчас в лучшей форме и лучшем положении.Но уже то,что Милан в лидирующей группе дает надежду на возрождение великого клуба
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 марта в 19:52
"Милан" - сейчас достаточно молодая и нестабильная команда. "Милан" около полугода похоже играл на кураже. "Интер" - скорее результат полуторагодичной работы Антонио Конте, подходящей к своей оптимальной форме с носорогом Лукаку на острие. У Милана наблюдается некоторый спад в игре и сможет ли команда вернуть себе прежний настрой - неизвестно. Так что, предпочтение в чемпионской гонке скорее всего у "Интера". Но и "Ювентус" и даже дерзкую "Аталанту" не стоит пока сбрасывать со счетов, да может и "Милан" еще вернет себе победное настроение.
1bear
1bear
04 марта в 19:52
Папа Карло - мечтатель,хотя всё возможно (в следующем сезоне)
drug01
drug01
04 марта в 19:50
Будем ждать результат
beefs
beefs
04 марта в 19:21
А что думает руководство Интера...
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