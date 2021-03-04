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Альтафини: «Роналду никогда не достигнет высот Пеле»

04 марта 2021, 13:58

Легендарный игрок сборной Бразилии Жозе Альтафини сравнил достижения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего нападающего «Сантоса» Пеле.

Роналду догнал Пеле по количеству забитых голов? Интересно, кто придумывает эти рейтинги, это смешно! Роналду никого не догнал, Пеле забил 1225 голов в официальных матчах.

Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит! Роналду никогда не достигнет уровня Пеле.

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Все комментарии
Alex Shemvu
Alex Shemvu ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:20
Все дело то в этом. Роналду и Месси сильнее потому что играют в нашем веке!😅 Когда футбол играть сложнее. Одного таланта мало чтобы стать лучшим.Например Роналду кроме таланта еще и тренеруется как монстр.Во времена Пеле защита не было так выстроена как сейчас.В наше время запрос от защитника очень высокий.
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Изучи правила определения главных рек. Гугл тебе в помощь. Если ты не знаешь чего-то, то это не значит, что это не так. На счёт пеле я погорячился. В своё время он был настоящим королём. Но... король умер, да здравствует король! Время его ушло безвозвратно. В своё время он был королём. Но давно наступило время новых королей. И он после прихода Марадоны им быть перестал.
Doping87
Doping87
вчера в 03:33
Как можно сравнивать самобытного Пеле и европейского футболиста Рона? Сущий бред всё разное.
cska1948
cska1948 ответ Сантус (раскрыть)
04 марта в 22:55
Спорили и будут спорить, как в Европе спорят. кто круче Рон или Месси!
Сантус
Сантус ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 22:39
По поводу Гаринчи бразильцы бы поспорили кто лучше,он или Пеле..)Слышал лично.)
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
04 марта в 22:29
Он его уже давно догнал и перегнал . Роналдо ЧМ не выигрывал , да . Но и Пеле не сам тащил сборную , как тот же Марадона . Партнеры у бразильца были не слабее его . Там была команда
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 22:05
Ну, если Волга впадает в Каму, то и Пеле не Король футбола! Если бы вы с этого начали, то я бы с вами и спорить не стал.
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 21:54
Ну какой он король? Конечно для словца. Вот и ты ему три победы в чемпионате мира готов с радостью присудить, хотя, как мы знаем, это по сути не так. Мы и про золотые мячи гномяры всё прекрасно знаем, но тем не менее, у его их много. И считается, что Волга впадает в Каспийское море, а на самом деле Волга впадает в Каму. В мире много чего не соответствует действительности.
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 21:36
Да, команда была сильнейшей, но почему-то Королём футбола назвали ни кого-то другого из этого созвездия, а именно Пеле! Может тоже для красивого словца?
League1
League1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта в 21:32, ред.
А вот это загадка и для меня тоже. Человек всё подряд проваливал, а ему после его бездарных провалов вручали золотой мяч. Наверное для того, чтобы позлить Роналду. Другого объяснения я не нахожу. Даже Левандовски, который унизил гномяру и в очередной раз доказал его бездарность, нашли повод не вручать золотой мяч.
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 21:28
Вот надо же так умудриться всё перевернуть с ног на голову! Какой стержень, если отряд не заметил потери бойца? Вот такой вот стержень, чисто для красивого словца. Команда была сильнейшей сама по себе и никакой пеле им был не нужен для победы. Вот в чём суть.
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 21:24
И вот продолжение :"Из сборной Бразилии вытащили стержень, но она из-за этого не рассыпалась, ибо в команде и без Пеле было столько звезд, что ими можно было запросто заполнить ночное небо."
Надеюсь вы понимаете, что быть лидером среди звёзд, которыми можно было запросто заполнить ночное небо многого стоит. А Рон ЕДИНСТВЕННАЯ звезда в сборной Португалии, а был бы рядом с ним игрок уровня Гарринчи и не факт, что Рон был бы рядом с ним ЛУЧШИМ игроком.
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 21:11
Погуглил и вот что нашёл: "Бразильцы ехали в Чили в ранге чемпионов мира, этот титул будущие пентакампеоны завоевали на шведском турнире. Молодой Пеле был одним из лидеров той команды, стержневым футболистом. Он это доказал уже в первом матче группового этапа против Мексики, забив один из голов команды. В следующем матче против Чехословакии Пеле ударился о штангу и почувствовал сильную боль в ноге – турнир для него закончился, врачам не удалось ничего поделать с травмой."
League1
League1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта в 20:55
Совершенный бездарь. Всегда напрочь проваливается в важных матчах. Просто ходит по полю, как будто в штаны наделал. Вот против слабаков он ух какой герой!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
04 марта в 20:38
Ну да ,"Король" футбола, 520 голов-товарняки, 466- чемпионат Сан-Паулу. Действительно, "Топ" турниры.
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 20:33, ред.
Тут и сравнивать нечего. Та команда Бразилии, которая рвала всех, никак не может сравниться со сборной Португалии, в которой заметен был только Роналду. Ну а гномяра конечно в сильной команде играл, но бездарь, поэтому ничего и не получилось у сборной Аргентины. А команда была сильная, если бы не строили игру через бездаря, много бы добились.
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 20:29, ред.
Забив в первом туре группового раунда ЧМ-1962 Мексике, Пеле надорвал мышцы бедра во втором матче с Чехословакией и выбыл до конца турнира. Заменой форварда в составе «селесао» стал Амарилдо, который сходу отгрузил два мяча в ворота испанцев. Именно нападающий «Ботафого» стал одним из главных героев финала турнира: он отличился в ворота той же сборной Чехословакии почти сразу после гола чехов. Финальный матч бразильцы выиграли со счётом 3:1.
Гугл, как говорится, в помощь.
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 20:25
У Пеле есть официальные матчи во всех трех ЧМ! И насколько я помню, в 1962 году Пеле не играл ТОЛЬКО в финале из-за травмы.
cska1948
cska1948 ответ League1 (раскрыть)
04 марта в 20:21
Сколько раз играли Месси и Роналду на ЧМ? И сколько у них, как у Пеле, ненастоящих чемпионств? Кто из них в СЕМНАДЦАТЬ лет попал в команду, которая становилась ЧМ?
cska1948
cska1948 ответ Ravshan878 (раскрыть)
04 марта в 20:16
Футбольную Европу давно уже покорили бразильцы и ниже классом чем Пеле! Назовите хоть ОДИН европейский чемпионат в котором не играют бразильцы! Заодно поинтересуйтесь, сколько раз ребята из "джунглей" становились чемпионами мира. И тогда вы поймёте, что ваша шутка про "джунгли" очень неудачная.
Brooklyn888
Brooklyn888
04 марта в 20:12
Никогда не был персофаном Криша, но такое слышать забавно ))😅😅
cska1948
cska1948 ответ ilyafrom (раскрыть)
04 марта в 20:11
А за какую сборную вы играли 50 лет назад? И за какую играете сейчас?
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 20:09
Никто не спорит, что футболист был хороший. Но, чемпионство настоящее у него всё же одно.
cska1948
cska1948 ответ Alex Shemvu (раскрыть)
04 марта в 20:06
Вы серьёзно считаете, что если бы 30 лет назад родился человек с талантом, каким обладал Пеле, то он бы проиграл конкуренцию Месси и Роналду? Значит Месси и Роналду не съели, а Пеле непременно съедят? Или вы мысленно переносите Пеле из прошлого века в нынешний? Тогда перенесите мысленно сегодняшних Мессии и Роналду во времена Пеле. Без сегодняшних мячей, полей, судейства, медицины и всего прочего, что сейчас окружает футболистов. Интересно, что у вас получится?
League1
League1 ответ cska1948 (раскрыть)
04 марта в 20:05, ред.
Аха, сидя на скамейке в двух чемпионатах стал чемпионом. Вот уж действительно нашёлся повод чем ему гордиться. Действительно, никому, кроме него, не выпадала такая возможность на чужих плечах стать чемпионом мира.
cska1948
cska1948
04 марта в 19:51
Пеле ТРЕХКРАТНЫЙ чемпион Мира и одно это его делает недосягаемым для всех игравших и ныне играющих футболистов!
League1
League1 ответ Gahi (раскрыть)
04 марта в 19:41, ред.
Не стоит так переоценивать пелю. Пеле играл в такой бразильской команде, которая и без него могла всё. И без него очень хорошо справлялись. В 1958 году в основном сидел на скамейке, выходил на замены. Тащили другие. В 1962-м получил травму и чемпионство выиграли без него. В 1970-м, ну да, действительно показал себя. Так что настоящее личное чемпионство у него только одно. И у Марадоны одно. Кто лучше? По-моему Марадона!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 марта в 19:38
Ну вот, опять началось... Бесконечная тема, которая никогда не надоедает. А не надоедает по одной причине: у комментаторов есть возможность проявить свои познания в знании футбола, статистики и др.
League1
League1
04 марта в 19:33
Роналду уже давно превзошёл пелю. Двое уже давно превзошли пелю: Марадона, Роналду. Гномяра там ещё где-то дёргается не очень далеко от него, но он слабоват конечно.
Gahi
Gahi
04 марта в 19:13
Эдсон Арантис ду Насименту, Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970.  У каждого игрока своё место в футболе и каждый должен на своём веку достичь тех высот о которых многие мечтали, но до уровня своего времени и титулов Короля 👑 футбола как Пеле, никто и не добирался. Удачи 
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