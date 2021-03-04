Альтафини: «Роналду никогда не достигнет высот Пеле»

Легендарный игрок сборной Бразилии Жозе Альтафини сравнил достижения форварда «Ювентуса» и бывшего нападающего «Сантоса» Пеле.

Роналду догнал Пеле по количеству забитых голов? Интересно, кто придумывает эти рейтинги, это смешно! Роналду никого не догнал, Пеле забил 1225 голов в официальных матчах.

Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит! Роналду никогда не достигнет уровня Пеле.