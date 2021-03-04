Альтафини: «Роналду никогда не достигнет высот Пеле»

Легендарный игрок сборной Бразилии Жозе Альтафини сравнил достижения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывшего нападающего «Сантоса» Пеле.
Роналду догнал Пеле по количеству забитых голов? Интересно, кто придумывает эти рейтинги, это смешно! Роналду никого не догнал, Пеле забил 1225 голов в официальных матчах.
Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит! Роналду никогда не достигнет уровня Пеле.
Ну а на счет сравнений.. очень глупо сравнивать игроков той эпохи с нынешними. Любой адекватный человек понимает, что тогда было сложнее. Начиная от экипировки и полей, заканчивая современной медициной. Сейчас техничные футболисты более защищены. Тогда специально играли грязно против Пеле, Марадоны и т.д.
Сейчас чуть что, сразу свисток. Я конечно рад, что игроков не позволяют ломать.
Пеле, Марадона, Кройф и другие легенды 20 века заслуживают самых лучших слов и их место на футбольном пьедестале даже не обсуждается. Но сейчас у болельщиков другие герои) и таким, как Альтафини трудно будет это объяснить.
Ну а на счет сравнений.. очень глупо сравнивать игроков той эпохи с нынешними. Любой адекватный человек понимает, что тогда было сложнее. Начиная от экипировки и полей, заканчивая современной медициной. Сейчас техничные футболисты более защищены. Тогда специально играли грязно против Пеле, Марадоны и т.д.
Сейчас чуть что, сразу свисток. Я конечно рад, что игроков не позволяют ломать.
Пеле, Марадона, Кройф и другие легенды 20 века заслуживают самых лучших слов и их место на футбольном пьедестале даже не обсуждается. Но сейчас у болельщиков другие герои) и таким, как Альтафини трудно будет это объяснить.
Большинство бразильцев того времени играло во внутреннем чемпионате, что не мешало им возить рылом по газону топовых европейцев на международных турнирах. Яркий пример - финал ЧМ 70 года, когда бразильцы камня на камне не оставили от итальянцев с Факкетти и Бурньичем в обороне.
Сегодня многие восхищаются стабильностью и формой того же Роналду, показывающего класс на протяжении долгих лет, при этом забывают или не знают, что Пеле демонстрировал это еще полвека назад.
Большинство бразильцев того времени играло во внутреннем чемпионате, что не мешало им возить рылом по газону топовых европейцев на международных турнирах. Яркий пример - финал ЧМ 70 года, когда бразильцы камня на камне не оставили от итальянцев с Факкетти и Бурньичем в обороне.
Сегодня многие восхищаются стабильностью и формой того же Роналду, показывающего класс на протяжении долгих лет, при этом забывают или не знают, что Пеле демонстрировал это еще полвека назад.