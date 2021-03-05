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Наумов: «Пока не ясно, это „Локо“ играл хорошо, или ЦСКА был слишком плох»

вчера, 07:53
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в преддверии матча бывшей команды против «Арсенала» в 21-м туре РПЛ поделился впечатлениями от предыдущей игры «железнодорожников» с ЦСКА (2:0).

Мне понравилось, как грамотно и надёжно «Локомотив» провёл матч с ЦСКА, особенно первый тайм. Но пока не понятно, было ли дело в хорошей игре «Локо», или ЦСКА оказался слишком плох. Всё-таки армейцы лишились нескольких ведущих игроков, плюс слишком сильно сосредоточились на том, чтобы навешивать на Саломона Рондона, который только недавно пришёл в команду.

Тем не менее, надо отметить «железнодорожников», особенно их молодёжь в лице Дмитрия Рыбчинского, Максима Мухина. «Локо» может неплохо улучшить свои позиции в таблице, если продолжит так играть.

Но матч с «Арсеналом» будет иметь другой характер. Тулякам после разгрома в Сочи отступать некуда — надо уходить подальше от зоны вылета. Поэтому команда наверняка проявит все свои качества и постарается поймать на ошибках «Локомотив», которому придётся атаковать, действовать первым номером, а не от обороны, как с ЦСКА.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:11
Петь дифирамбы Локомотиву после первых двух игр рано. Соперники были, мягко говоря, ослабленнными. Так что тут Наумов прав: будем посмотреть что дальше. ЛОКО ВПЕРЁД!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:46
скорее плох цска(((((
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:16
Следующие туры покажут.....
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
вчера в 10:55
Да все хорошо играли.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:49
Локо забив гол , играл по счету. По статистике армейцы были на порядок лучше, статистика не всегда соответствует счету на табло. Застарелая беда армейцев - это реализация моментов. Если Влашич не забивает, то пиши пропало. Посмотрим , что команды продемонстрируют в дальнейшем. Ждем игр следующего тура.
Всем здоровья.
амурец
амурец ответ Anisovich (раскрыть)
вчера в 10:37
скорее первое
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:27
Просто Витюша отрабатывал переход на новую схему для будущего внедрения в БАТЭ.А "тупой Ковач" продолжал гнуть свою линию,идущую вразрез с требованием времени(с оглядкой на прошлое,которое не повторится).
Anisovich
Anisovich
вчера в 09:40
Скорее всего верно второе.
cska1948
cska1948
вчера в 08:53, ред.
Армейцы провалили первый тайм, да и со стартовым составом Ганчаренко намудрил. Второй тайм был совсем другим, но это был не наш день. Так в футболе бывает, когда ты не реализуешь выгоднейшие моменты, а у соперника залетает почти всё!
ДСА
ДСА
вчера в 08:53
Обе версии верные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:11
Кони сейчас в кризисе. Если вице-президент с главбухом не подсуетятся в еврокубке им не попасть...
beefs
beefs
вчера в 08:02
Мяч круглый, поле ровное, все может быть, посмотрим...
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