Наумов: «Пока не ясно, это „Локо“ играл хорошо, или ЦСКА был слишком плох»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в преддверии матча бывшей команды против «Арсенала» в 21-м туре РПЛ поделился впечатлениями от предыдущей игры «железнодорожников» с ЦСКА (2:0).

Мне понравилось, как грамотно и надёжно «Локомотив» провёл матч с ЦСКА , особенно первый тайм. Но пока не понятно, было ли дело в хорошей игре «Локо», или ЦСКА оказался слишком плох. Всё-таки армейцы лишились нескольких ведущих игроков, плюс слишком сильно сосредоточились на том, чтобы навешивать на Саломона Рондона, который только недавно пришёл в команду.

Тем не менее, надо отметить «железнодорожников», особенно их молодёжь в лице Дмитрия Рыбчинского, Максима Мухина. «Локо» может неплохо улучшить свои позиции в таблице, если продолжит так играть.