Промес назвал футболиста, которого вернул бы в «Спартак»

Нападающий «Спартака» поделился мнением об уходе знаковых футболистов команды, ставшей чемпионом в сезоне-2016/2017, а также назвал игрока из того состава, которого вернул бы в клуб.

Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлёты и падения, смены поколений. Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом.

Какого игрока из чемпионского состава вернул бы в «Спартак»? Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл. В команде должны быть волшебники. «Спартак» два года не забивает прямыми ударами со штрафных? Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках.