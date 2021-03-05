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Промес назвал футболиста, которого вернул бы в «Спартак»

вчера, 11:22

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился мнением об уходе знаковых футболистов команды, ставшей чемпионом в сезоне-2016/2017, а также назвал игрока из того состава, которого вернул бы в клуб.

Я грустил, когда читал негативные новости про «Спартак». Один за другим уходили Зе Луиш, Фернандо, Луис Адриано. Но так бывает всегда: каждый топ-клуб переживает взлёты и падения, смены поколений. Сейчас у «Спартака» много новых лиц, которые должны стать новой командой, способной забраться на вершину. А я приехал, чтобы помочь в этом.

Какого игрока из чемпионского состава вернул бы в «Спартак»? Одного? Так нечестно! Но пусть будет Фернандо. Думаю, его удары со штрафных нам бы точно пригодились. Очень важно, когда при счёте 0:0 кто-то способен сотворить чудо: бах! — и ты выиграл. В команде должны быть волшебники. «Спартак» два года не забивает прямыми ударами со штрафных? Что?! Это нужно срочно исправлять. Буду отрабатывать удары на тренировках.

Ранее Промес передал в Зал Славы «Спартака» чемпионскую маску.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 12:36
Я то думал что вернет он дениску, чтобы веником его по черной 63 хлестал в бане
kts99
kts99
вчера в 19:42
Говорун
shur
shur ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 19:26
...любовь и поклонение заслуживает уважения, но игры то НЕТ и НЕ БЫЛО,
и столетие ничего не изменит!!! Вон тебе Динамо, юбилеи, а воз и нынче там!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:07
Вот если Промес себя покажет (я имею ввиду с хорошей стороны), тогда руководство клуба может и прислушается к его мнению. А так - мечты, фантазии, детский лепет и проч...
МапС
МапС
вчера в 18:10
Спасибо, что не Глушакова.
112910415
112910415
вчера в 16:02
правда, Фернандо был великолепен в лучшие времена !
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 15:35
Пока что и одного Промески за глаза хватает.
158nactux
158nactux
вчера в 14:05
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 13:29
    Ну если бы да кабы....а что получается, что просто поговорили ни о чем
    makkie
    makkie
    вчера в 13:11
    Фернандо очень не хватает!
    И в пас мог сыграть, и атаку начать, и штрафной исполнить. Мастер!
    Хендрикс пока не в своей тарелке себя чувствует, как и вся команда после зимнего перерыва.
    makkie
    makkie ответ leopit (раскрыть)
    вчера в 13:10
      Андрей Рудаков
      Андрей Рудаков
      вчера в 12:53
      Алекса Мескини вернуть бы(про более ранний Спартак я даже и не говорю)
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 12:50, ред.
      Федун уже готовится к юбилею...Наверняка прикупит несколько игроков и поработает с судейским корпусом.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 12:49
      "Промес без Фернандо - деньги не ветер"...
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 12:45
      Безусловно Луис Адриано и Фернандо.Они усилили б.Увы ☝️.)
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 12:40
      Он пусть попробует с этими сыграть, может ещё лучше получится
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
      вчера в 12:39
      Зачем он нужен?
      leopit
      leopit
      вчера в 12:37
      Лгунишка....Скучает по Де Зеуву,а говорит Фернандо!
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      вчера в 12:30
      почти все команды не забивают со штрафных, вот и результат в Европе на лицо ((
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      вчера в 12:25, ред.
      в следующем сезоне Спартаку исполнится 100 лет!!! в юбилейный сезон руководство команды и болельщики будут ждать от футболистов красно - белых только победы в рпл, а для этого этим летом нужно точечно усилить состав Спартака: потратиться на плеймейкера, в идеале приобрести Кварацхелию у рубина ( второй вариант чтобы Хвича уехал в топ - 5 европейских чемпионатов, а не в зенит) по мне Мозеса нужно оставить в команде, 5 млн евро за нигерийца сейчас деньги совсем не большие, Витя умеет обыгрывать один в один, против команд - автобусов это пригодится ( и вообще пора руководству голову включать, готовый мастер есть в команде, а им лишь бы всех убрать кого привёл Газизов!) после ухода Кокорина в фиорентину не помешал бы ещё один нападающий в команду ( если по итогам этого сезона Спартак попадёт в еврокубки) чтобы решать самые высокие задачи справа в защиту нужен сильнее игрок чем Паша Маслов. не устану повторять, что в воротах должен играть не Максименко, Саша слишком не стабильный, его бы в аренду на годик - два, после этого только с Максименко в воротах можно решать самые высокие задачи в чемпионате ( про игру на выходах 100 раз тут писал, Саша от природы с отличной реакцией, играть ногами должен почти как Акинфеев по потенциалу своему, но из-за своего тренера вратарей, который был у Максименко Саша в итоге и ногами ещё толком играть не научился и на выходах полный 0, с такими недостатками основным вратарём Спартака ему быть слишком рано ( если конечно задача команды бороться за чемпионство, а не за место в лиге европы)) считаю что результат в следующем сезоне может дать либо Карпин, либо Слуцкий. с обоими прийдётся долго договариваться, но время как раз полно сейчас у Попова. Слуцкий в сми дал понять, что в случае приглашения в Спартак он будет думать ( сми он сказал что тренеровал цска, но в грудь кулаком он себя не бил по конской эмблеме и считает себя наёмником) Карпину же хорошо живётся в Ростове, тут скорее всего из-за семьи Валера может отказать Спартаку ( думаю согласится он, всё-таки Карпин хочет выйграть с красно- белыми титул и доказать Федуну что тот был тогда не прав про сбитого лётчика) сейчас молва кстати Карпина отправляет тренеровать цска...ну и наши горе руководители стали немного думать головой и уже в кабинетах пошли разговоры про смягчение лимита на легионеров, со следующего сезона нужно сделать 10 + 15, а не 8 + 17. если получится решить вопросы с составом и главным тренером у нас будет шанс побороться за чемпионство в рпл в столетие клуба ( чур всякую чушь про Мутко и юбилеи Симоняна не писать)
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 12:16
      Дзюбу стоит вернуть.
      berda2003
      berda2003
      вчера в 11:58
      промеска без водки - деньги на ветер.
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 11:26
      Набирай форму !Ждем матча с Быками!
      shlomo
      shlomo
      вчера в 11:26
      Да, была когда то команда....вернуть можно многих...
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 11:25
      Ох, лукавит Антошка! Уж кого-кого, а великого банщика-самогонщика, он вернул бы в первую очередь!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 11:23
      Давайте теперь игроки будут состав набирать...
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