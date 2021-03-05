ГлавнаяНовости

Деменко: «„Сочи“ продолжает победное шествие»

вчера, 08:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший полузащитник «Ростова» Максим Деменко рассуждает о предстоящем матче команды против «Сочи» в чемпионате России.

Две достаточно равные команды, которые заслуженно оказались вверху таблицы. Они хорошо шли по дистанции в первой части сезона и неплохо начали вторую. Да, у «Ростова» был вылет из Кубка России, но команда достойно смотрелась в Питере. А «Сочи» продолжает победное шествие, начатое в декабре, когда были выиграны домашние матчи у «Спартака» (1:0) и «Динамо» (2:0). Предсказать результат в предстоящей встрече трудно. Это, как говорится, игра на три результата. Можно только ждать жесткую борьбу, поскольку обе команды всерьез настроены бороться за место в еврокубках, а то и за медали.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии3
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии9
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии13
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
158nactux
158nactux
вчера в 10:21
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:08
    «Сочи» сейчас на ходу
    drug01
    drug01
    вчера в 09:58
    Игра будет на шесть очков
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    вчера в 09:36
    Сочи только удачи!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 09:21
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 08:54, ред.
      Команда у Сочи подобралась приличная.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 08:29
      Сочи в этом году смотрится на ура.
      Состав солидный, с опытом игры в еврокубках в Зените.
      Почему бы не попытаться пробиться туда уже самостоятельно? Тем более, что московские команды пока не показывают классную игру.
      Желаю Сочи удачи в борьбе за медали...
      Аксинья
      Аксинья
      вчера в 08:18
      Исход встречи знает только Казарцев, но пока молчит...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100