Деменко: «„Сочи“ продолжает победное шествие»

Бывший полузащитник «Ростова» рассуждает о предстоящем матче команды против «Сочи» в чемпионате России.

Две достаточно равные команды, которые заслуженно оказались вверху таблицы. Они хорошо шли по дистанции в первой части сезона и неплохо начали вторую. Да, у «Ростова» был вылет из Кубка России, но команда достойно смотрелась в Питере. А «Сочи» продолжает победное шествие, начатое в декабре, когда были выиграны домашние матчи у «Спартака» (1:0) и «Динамо» (2:0). Предсказать результат в предстоящей встрече трудно. Это, как говорится, игра на три результата. Можно только ждать жесткую борьбу, поскольку обе команды всерьез настроены бороться за место в еврокубках, а то и за медали.