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Хомуха: «В игре с „Локо“ было видно, что Рондон ещё не в оптимальной форме»

вчера, 07:18
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ахмата» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящей игры между командами в 21-м туре РПЛ, а также высказал мнение о новичке армейцев, нападающем Саломоне Рондоне.

Несомненно, потери, которые были перед матчем с «Локомотивом», ослабили армейцев (Прим. — речь об Игоре Акинфееве и Игоре Дивееве). Но у клуба, ставящего задачу попасть в Лигу чемпионов, не должно быть столь явной зависимости от отдельных футболистов. Матч с «Ахматом» покажет, насколько команда сумела за неделю снизить эту зависимость.

И надо смотреть, как за это время прибавит Рондон. По матчу с «Локомотивом» было видно, что он пока не в оптимальных кондициях. Двигательная активность, которую он продемонстрировал, не соответствует задачам, которые ставит ЦСКА. Но если Рондон приведёт себя в порядок, то будет здорово — мастерство у этого футболиста, конечно, есть. «Ахмат» же может соперничать с любым клубом РПЛ и при определённых раскладах всегда готов отобрать очки.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Ничё,Витя обещал,что подготовит его к началу нового футбольного сезона в Китае.
cska1948
cska1948
вчера в 09:12
Надеюсь, Ганчаренко не повторит своей ошибки и не выпустит Рондона в основе. А выпустит на последние минут 20-30.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:56
Не в оптимальной форме - это мягко сказано, он просто ещё нулевой! С Локо запорол сто пудовый моментище, который мог повлиять на исход матча. Тренируйтесь, мистер Саломон!
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:50
Потеря Акинфеева не ослабила а усилила ЦСКА.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:48
До лета наберет , может быть,форму, другие напы на лавке посидят, а потом аренда закончится и мы его не подпишем.
ДСА
ДСА
вчера в 07:29
Пока форму наберет и сезон закончится.
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