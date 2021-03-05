Хомуха: «В игре с „Локо“ было видно, что Рондон ещё не в оптимальной форме»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ахмата» поделился ожиданиями от предстоящей игры между командами в 21-м туре РПЛ , а также высказал мнение о новичке армейцев, нападающем .

Несомненно, потери, которые были перед матчем с «Локомотивом», ослабили армейцев (Прим. — речь об Игоре Акинфееве и Игоре Дивееве). Но у клуба, ставящего задачу попасть в Лигу чемпионов, не должно быть столь явной зависимости от отдельных футболистов. Матч с «Ахматом» покажет, насколько команда сумела за неделю снизить эту зависимость.