Хомуха: «В игре с „Локо“ было видно, что Рондон ещё не в оптимальной форме»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Ахмата» Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от предстоящей игры между командами в 21-м туре РПЛ, а также высказал мнение о новичке армейцев, нападающем Саломоне Рондоне.
Несомненно, потери, которые были перед матчем с «Локомотивом», ослабили армейцев (Прим. — речь об Игоре Акинфееве и Игоре Дивееве). Но у клуба, ставящего задачу попасть в Лигу чемпионов, не должно быть столь явной зависимости от отдельных футболистов. Матч с «Ахматом» покажет, насколько команда сумела за неделю снизить эту зависимость.
И надо смотреть, как за это время прибавит Рондон. По матчу с «Локомотивом» было видно, что он пока не в оптимальных кондициях. Двигательная активность, которую он продемонстрировал, не соответствует задачам, которые ставит ЦСКА. Но если Рондон приведёт себя в порядок, то будет здорово — мастерство у этого футболиста, конечно, есть. «Ахмат» же может соперничать с любым клубом РПЛ и при определённых раскладах всегда готов отобрать очки.