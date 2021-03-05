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Клюев: «Несправедливо, что Сёмина упрекали в равнодушии к „Казанке“»

вчера, 11:42

Бывший главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев рассказал, интересовался ли делами второй команды Юрий Сёмин.

Как я общался с Сёминым? По серьезным вопросам я мог связаться с Палычем, но у него хватало дел в первой команде, так что чаще был на связи с его помощниками — они, в том числе для того и нужны, чтобы быть связующим звеном со второй командой. Я слышал, Сёмина упрекали в равнодушии к «Казанке», но это несправедливое обвинение. Например, во время пауз на сборные он устраивал мини-турниры между оставшимися игроками основы, «Казанки» и молодежки. Так что имел представление обо всех футболистах.

Сёмин покинул «Локомотив» в мае 2020 года.

Клюев в настоящее время работает главным тренером «Урала-2».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:34
Понятно почему его упрекали! Вася своё дело сделал и его ушли)
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 13:20
Ну Палыч он и есть Палыч....другого такого нет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:06
Палыч ещё вернётся в футбол!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:37
Сёмина интересовало всё что связано с Локомотивом.
ДСА
ДСА
вчера в 12:14
У каждого свои обязанности, Семин в чужие дела не особо влезал.
1bear
1bear
вчера в 11:50
Палыч ещё найдёт себе достойную работу
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