Клюев: «Несправедливо, что Сёмина упрекали в равнодушии к „Казанке“»

Бывший главный тренер молодежной команды «Локомотива» рассказал, интересовался ли делами второй команды .

Как я общался с Сёминым? По серьезным вопросам я мог связаться с Палычем, но у него хватало дел в первой команде, так что чаще был на связи с его помощниками — они, в том числе для того и нужны, чтобы быть связующим звеном со второй командой. Я слышал, Сёмина упрекали в равнодушии к «Казанке», но это несправедливое обвинение. Например, во время пауз на сборные он устраивал мини-турниры между оставшимися игроками основы, «Казанки» и молодежки. Так что имел представление обо всех футболистах.