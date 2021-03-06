Флик: «Мы должны показать свою лучшую игру против Дортмунда»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 24-м туре Бундеслиги.
Матчи против «Боруссии» Д для нас всегда особенные. Дуэли прошлых лет подтвердили, что эти матчи всегда проходят на высоком уровне. Дортмунд обладает абсолютным классом. В этом сезоне они немного сдали, но в течение последних недель они показали, что по-прежнему обладают высоким качеством. Их тренер проделывает очень хорошую работу, в составе есть такие опытные футболисты как Матс Хуммельс и Эмре Джан. У них много быстрых атакующих футболистов — Ройс, Холанд, Брандт, Азар. Все атакующие футболисты очень высокого уровня. Мы должны показать свою лучшую игру.
Ранее стало известно, что Джейдон Санчо, Рафаэль Геррейру и Джованни Рейна не смогут помочь «Боруссии» в матче с «Баварией».