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Флик: «Мы должны показать свою лучшую игру против Дортмунда»

сегодня, 01:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 24-м туре Бундеслиги.

Матчи против «Боруссии» Д для нас всегда особенные. Дуэли прошлых лет подтвердили, что эти матчи всегда проходят на высоком уровне. Дортмунд обладает абсолютным классом. В этом сезоне они немного сдали, но в течение последних недель они показали, что по-прежнему обладают высоким качеством. Их тренер проделывает очень хорошую работу, в составе есть такие опытные футболисты как Матс Хуммельс и Эмре Джан. У них много быстрых атакующих футболистов — Ройс, Холанд, Брандт, Азар. Все атакующие футболисты очень высокого уровня. Мы должны показать свою лучшую игру.

Ранее стало известно, что Джейдон Санчо, Рафаэль Геррейру и Джованни Рейна не смогут помочь «Боруссии» в матче с «Баварией».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:28
Бавария легко победит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:56
Очень интересный матч будет.
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