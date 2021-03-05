Михайлович: «Нельзя угрожать Златану. Его нужно спровоцировать»

Рулевой «Болоньи» рассказал о дружбе с форвардом «Милана» .

Наша дружба началась с удара головой. Нельзя угрожать Златану. Его нужно спровоцировать. В том матче он был так зол (встреча «Ювентуса» с «Интером» (0:1) весной 2005 года), что ударил меня головой. Когда он перешел в «Интер», я хотел вернуть ему должок. Вот такие высокие отношения!

Впрочем, я могу его поддеть словами про Лигу чемпионов! Я ведь её выигрывал, а он еще нет!