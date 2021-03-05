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Михайлович: «Нельзя угрожать Златану. Его нужно спровоцировать»

вчера, 09:42

Рулевой «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о дружбе с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Наша дружба началась с удара головой. Нельзя угрожать Златану. Его нужно спровоцировать. В том матче он был так зол (встреча «Ювентуса» с «Интером» (0:1) весной 2005 года), что ударил меня головой. Когда он перешел в «Интер», я хотел вернуть ему должок. Вот такие высокие отношения!

Впрочем, я могу его поддеть словами про Лигу чемпионов! Я ведь её выигрывал, а он еще нет!

Накануне Ибрагимович и Михайлович спели песню «Я бродяга» на фестивале в Сан-Ремо. В 1991 году Михайлович побеждал в Кубке европейских чемпионов в составе «Црвены Звезды».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 10:23
И ведь получается
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:00
Какую ерунду они несут
ДСА
ДСА
вчера в 09:55
Настоящая дружба начинается с хорошего пенделя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:49
Так и есть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:49
Ибра сам любит провоцировать!
Kaguzuti
Kaguzuti
вчера в 09:43
Очень верно сказал.
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