Маркиньос: «Не ПСЖ плох, просто другие команды Лиги 1 на отличном уровне»

Защитник ПСЖ Маркиньос порассуждал об уровне соперников в чемпионате Франции.

Все больше и больше восхищаюсь Лигой 1. Она полна талантов, футболистов высочайшего уровня, а также раскрывающихся игроков. Это заметно на примере текущего сезона.