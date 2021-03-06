Маркиньос: «Не ПСЖ плох, просто другие команды Лиги 1 на отличном уровне»

Защитник ПСЖ Маркиньос порассуждал об уровне соперников в чемпионате Франции.
Все больше и больше восхищаюсь Лигой 1. Она полна талантов, футболистов высочайшего уровня, а также раскрывающихся игроков. Это заметно на примере текущего сезона.
Это не ПСЖ плох, просто другие команды на отличном уровне. Становится все лучше и лучше, сюда приезжают и иностранцы. Французские команды играют в Европе, что вызывает дополнительное уважение и восхищение.
Также недавно Маркиньос поделился мнением о главном тренере ПСЖ Маурисио Почеттино.