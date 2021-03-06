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Маркиньос: «Не ПСЖ плох, просто другие команды Лиги 1 на отличном уровне»

сегодня, 00:09

Защитник ПСЖ Маркиньос порассуждал об уровне соперников в чемпионате Франции.

Все больше и больше восхищаюсь Лигой 1. Она полна талантов, футболистов высочайшего уровня, а также раскрывающихся игроков. Это заметно на примере текущего сезона.

Это не ПСЖ плох, просто другие команды на отличном уровне. Становится все лучше и лучше, сюда приезжают и иностранцы. Французские команды играют в Европе, что вызывает дополнительное уважение и восхищение.

Также недавно Маркиньос поделился мнением о главном тренере ПСЖ Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:36
Всё так,соперники стали играть лучше,но и ПСЖ стал играть хуже
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:54
То что ПСЖ не плох - можно было убедится в Лиге Чемпионов против "Барселоны". Ну а как убедится собрались ли они на отдельно взятый матч или стабильно демонстрируют подобный уровень - по-моему в еврокубках от французов никого, кроме ПСЖ не осталось...Лиль уступил "Аяксу" в обоих встречах Лиги Европы. А судить по прошлому сезону тяжеловато - и ПСЖ стал другой с новым тренером и "Лион" поменялся. Возможно прочие французские клубы нашли способ, как нейтрализовать атакующую мощь ПСЖ
drug01
drug01
сегодня в 00:12
Будем смотреть результат
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