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Санчес: «Я как лев в клетке. Чем больше играю, тем лучше себя чувствую»

вчера, 04:42
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Алексис Санчес прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 25-го тура Серии А. Чилиец забил оба гола своей команды.

Это был трудный матч. «Парма» хорошо выступила, ка и мы. Но мы боремся за Скудетто, и мы на верном пути.

Мы ощущаем позитивную атмосферу. Команда серьёзно улучшилась после поражения в финале Лиги Европы.

Я игрок с богатым опытом. Тренер доверяет мне, и я счастлив. Я всегда хочу играть и быть готовым на все сто. Я как лев в клетке. Чем больше я играю, тем лучше себя чувствую. Так было с тех пор, как я начал играть в футбол.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:34, ред.
Причём здесь подобный ассоциативный ряд? Дикие звери,не исключая львов,в неволе утрачивают природные свойства охотника.Ладно бы сказал,что чем труднее льву на воле,тем меньше он дрыхнет,а больше охотится.Необразованные миллионеры,не знающие,что среди сытого прайда львов антилопы бродят безопасно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 08:13
Скорее собака на поводке. Отпустили и она играет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:11
Санчес всегда полезно играл, если играл регулярно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:30
Тут он вытянул всю команду.
1bear
1bear
вчера в 05:15
...удачную игру провёл Санчес,так бы по-чаще !!!
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