Санчес: «Я как лев в клетке. Чем больше играю, тем лучше себя чувствую»

Нападающий «Интера» прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 25-го тура Серии А. Чилиец забил оба гола своей команды.

Это был трудный матч. «Парма» хорошо выступила, ка и мы. Но мы боремся за Скудетто, и мы на верном пути.

Мы ощущаем позитивную атмосферу. Команда серьёзно улучшилась после поражения в финале Лиги Европы.

Я игрок с богатым опытом. Тренер доверяет мне, и я счастлив. Я всегда хочу играть и быть готовым на все сто. Я как лев в клетке. Чем больше я играю, тем лучше себя чувствую. Так было с тех пор, как я начал играть в футбол.