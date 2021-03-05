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Кроос: «Меня стали считать нацистом из-за слов об уходе Озила из сборной»

вчера, 19:27

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков сборной Германии.

После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не понравилось, как Месут Озил ушел из сборной. Я стал нацистом для многих людей. Блондин, голубые глаза – многим казалось, что все сходится. Мне удалось преодолеть это.

Сейчас любой может спрятаться под фейковым аккаунтом, чтобы беспрепятственно оскорблять других.

Напомним, что Озил объявил об уходе из сборной Германии после критики в свой адрес из-за того, что он сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Месут сказал, что чувствует «расистское и несправедливое отношение».

Не так давно Озил заявил, что не собирается возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:03
Запад давно больной. Простые Человеческие нормы стали чужды вам. Вы присмерти . Нам всем добра!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Василий Корнечук (раскрыть)
вчера в 23:30
А при чем тут Шальке? Типа, Фюрер был их фанатом? Так это байка. К футболу он был равнодушен, а на матче был лишь один раз в своей жизни - на четвертьфинале Олимпиады 36 года, где немцы продули норвежцам.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:22
Кроос отличный игрок, не стоит обсуждать около футбольные темы.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:27
ничего плохого и нет
Василий Корнечук
Василий Корнечук
вчера в 20:37
многих называют нацистами по поводу и без. Если подумать, зачем газпрому финансировать клуб Шальке? Трактуйте как хотите
протон1
протон1
вчера в 20:29
сегодня прочитал . что футбол стал волейболом. ашалеть
Сантус
Сантус
вчера в 19:51
Странно что Кроос вообще обратил на это внимание.В публичности особой ранее замечен не был и тем выгодно отличался от многих.В последнее время зачастил с эмоциями.Стареет....)
Ларс
Ларс ответ League1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
Он сказал, что ему не понравилось, КАК ушёл Озил, И, учитывая внешность Крооса, немудрено, что стереотипы негодующей толпы "небелых" не заставили себя ждать идиотской реакции, которая, увы, уже стала привычкой, или, что ещё хуже, обычным явлением.
И не нарциссом, а нацистом)
Bastardo
Bastardo
вчера в 19:45
Тоня поддержал поддержавшего фашисткого (нет, это не красное словцо, там реально поклонник тучного дуче) диктатора. На Тоню тоже накинулись, на что тот начал изворачиваться, мол, это всё из-за того что я ариец и меня поливают грязью анонимы. Дело геббельса живёт, чо
офигенный
офигенный
вчера в 19:43
афигеть запрессовали
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:40
Вот она вся суть немецких турков.
kts99
kts99
вчера в 19:40
А на колени перед ним не встать?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:37, ред.
Этим нужно гордиться, а не стыдиться! о/
Ларс
Ларс
вчера в 19:34
- Не переходите дорогу на красный свет!
- Белоснежка, ты запрещаешь мне это, потому что я чёрный?!

Всё нормально, Тони. Просто мы живём в эпоху процветающего идиотизма. Гораздо проще направить тупую претензию, зная, что "блэк лайф мэттерс", нежели задуматься о собственном поведении.
beefs
beefs
вчера в 19:32
в мире рехнулись на расизме...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:32
Обиделся,дурашка!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:28
Сказал и ладно.
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