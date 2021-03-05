Кроос: «Меня стали считать нацистом из-за слов об уходе Озила из сборной»

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вчера, 19:27

Полузащитник «Реала» рассказал, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков сборной Германии.

После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не понравилось, как Месут Озил ушел из сборной. Я стал нацистом для многих людей. Блондин, голубые глаза – многим казалось, что все сходится. Мне удалось преодолеть это. Сейчас любой может спрятаться под фейковым аккаунтом, чтобы беспрепятственно оскорблять других.

Напомним, что Озил объявил об уходе из сборной Германии после критики в свой адрес из-за того, что он сделал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Месут сказал, что чувствует «расистское и несправедливое отношение».

Не так давно Озил заявил, что не собирается возвращаться в сборную Германии и Бундеслигу.